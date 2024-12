Rosángela Espinoza anuncia que se someterá a cirugía tras accidente: "La recuperación es larga"

La influencer y figura de la televisión peruana, Rosángela Espinoza, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que se someterá a una nueva cirugía con fines estéticos. La joven, conocida por su participación en el reality 'Esto es guerra', ha compartido detalles sobre su estado de salud y la necesidad de esta intervención.

Espinoza, quien se encuentra en un proceso de recuperación tras una lesión en su dedo meñique, ha decidido posponer la cirugía hasta después de la final de temporada del programa de América Televisión. En una reciente entrevista, la 'Chica selfie' explicó que su prioridad es mantenerse activa para este importante evento, a pesar de las complicaciones que ha enfrentado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rosángela Espinoza, compartió detalles sobre su situación actual en una entrevista con América Noticias. La popular participante del reality ha enfrentado complicaciones en su desempeño debido a una lesión provocada por un accidente con la mascota de los 'Combatientes'.

A pesar de las indicaciones médicas que le aconsejan reposo, Espinoza ha optado por seguir en el programa, eludiendo temporalmente la cirugía que necesita con urgencia.

"Esta lesión de la luxación del dedo meñique la tengo hace tres semanas, se me salió el dedito y tuvieron que ponerlo en su lugar. La recuperación es larga, sin embargo, yo decidí regresar pese a que me dijeron que guarde más reposo", comentó Espinoza, quien se muestra optimista ante la inminente cirugía.

"Está débil y me cuesta hacer fuerza, pero si me cae un golpe, lo más mínimo me duele y por eso es que yo me forro el dedo", añadió. Este accidente se vio agravado por un choque reciente con Melissa Loza durante una competencia, lo que ha llevado a Rosángela a tomar medidas adicionales para proteger su mano