¡Qué fue! Rebeca Escribens sorprende con inesperada acción a Patricio Parodi mientras bailaban juntos

Patricio Parodi, el popular chico reality, vivió una inesperada sorpresa durante la reciente preventa de América Televisión. Mientras disfrutaba de la fiesta, el capitán de 'Los Leones' fue protagonista de un divertido momento junto a la conductora Rebeca Escribens, quien lo sorprendió al darle unos "latigazos" mientras bailaban. ¿Cómo así? Te contamos todos los detalles.

La fiesta de preventa de América Televisión, que reunió a varios miembros del canal, dejó un momento inesperado para Patricio Parodi. Todo comenzó cuando Rebeca Escribens, conocida por su simpatía y su sentido del humor, se cruzó con Patricio mientras ella disfrutaba de la música en vivo.

Decidida a sacar provecho del momento, Rebeca lo detuvo y lo invitó a bailar. Lo que parecía ser una danza normal se transformó rápidamente en una broma divertida. Mientras bailaban, Rebeca sorprendió a Patricio al quitarle la corbata y luego darle unos "latigazos" juguetones.

Patricio, visiblemente sorprendido por el gesto, se mostró tranquilo y lo tomó con humor. Al final de la danza, ambos se abrazaron, demostrando que todo fue en buena onda y como una divertida sorpresa para los asistentes.

Mientras este divertido incidente ocurría en Lima, su exnovia, Luciana Fuster, está disfrutando de su tiempo con el cantante colombiano Juan Morelli en Miami. Aunque nunca hicieron pública su formalización, los rumores sobre la relación de Luciana con Morelli siguen circulando.

A pesar de eso, Patricio no parece estar pendiente de la situación y prefiere mantener su vida personal lejos del foco público. En una entrevista reciente, Patricio fue consultado sobre la relación de Luciana y Juan Morelli.

"Yo no me meto nunca en la vida de terceros", aseguró el chico reality, dejando claro que no está interesado en hablar sobre la vida amorosa de su ex. A su vez, destacó que, a pesar de todo, le desea lo mejor tanto a Luciana como a los demás: "Todo muy bien con todo el mundo. Yo siempre buena vibra, amor y paz para todo el mundo", agregó con una sonrisa.