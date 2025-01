Zeein advierte severas consecuencias si Makanaky interrumpe la visita de Speed: "Tiene orden de arresto"

El famoso streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed, está causando gran revuelo en Perú debido a su gira por Sudamérica y su próxima visita al país. Si bien su arribo genera mucha emoción entre sus seguidores, también ha desatado tensiones que podrían empañar el evento

Andy Merino, conocido en el ámbito digital como 'Zeein', quien será el encargado de recibir a Speed, alertó sobre las posibles consecuencias de ciertas amenazas que se han hecho públicas en las últimas horas, supuestamente lanzada por Einer Gilbert Alva, más conocido como 'Makanaky'. Este influencer peruano aseguró que interrumpiría la visita de IShowSpeed a Perú, lo que provocó una inmediata respuesta de Zeein.

A través de un video en redes sociales, Merino expresó su descontento por las intenciones de Makanaky y aseguró que este tipo de comportamientos eran una estrategia para ganar notoriedad. Estas declaraciones han generado una gran controversia en las redes sociales, sumando una capa más de tensión a la visita de IShowSpeed.

Además, destacó que todas las medidas de seguridad ya estaban siendo tomadas para proteger al influencer estadounidense y advirtió que las autoridades están al tanto de cualquier intento de sabotaje. En tono de broma, Merino dijo

No pasó mucho tiempo antes de que Makanaky respondiera a las amenazas de Zeein. A través de un video en sus historias de Facebook, el creador de contenido descalificó a Merino y desafió sus advertencias.

"Me amenazan con que me van a meter bala, me van a disparar. AndynSane, no te tengo miedo. Estoy en Lima, gil. Voy a hacer mi locura, te acordarás quién soy", aseguró Makanaky, manteniendo su estilo provocador.