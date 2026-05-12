Toñizonte revela que lo sacaron de programa tras cuestionar regreso de Norka Ascue y ella se defiende

La polémica se encendió en el programa "Q' Bochinche" luego de que Samuel Suárez y Ric La Torre llamaran en vivo a Norka Ascue y Toñizonte para conocer qué pasó realmente en "Chimi Churri". Todo ocurrió después del regreso de Norka al espacio, tras su controversia por los audios relacionados con la hija de Melanie Martínez, y la repentina salida de Toño Rodríguez.

Toñizonte salió de programa y regresó de Norka Ascue

Toñizonte sorprendió al revelar que ya no forma parte del programa "Chimi Churri", justo después del regreso de Norka Ascue al espacio. La polémica se encendió cuando Samuel Suárez y Ric La Torre llamaron en vivo a ambos en "Q' Bochinche" para conocer qué había pasado realmente.

Todo empezó cuando Norka volvió al programa tras la controversia por los audios relacionados con Camila Domínguez, la hija de Melanie Martínez. Su regreso coincidió con la salida de Toño Rodríguez, más conocido como Toñizonte, lo que despertó varias sospechas.

Samuel Suárez fue directo y le preguntó a Norka si ella tuvo responsabilidad en la salida de Toñizonte. Norka se mostró sorprendida y negó tener poder para sacar a alguien del programa. Luego explicó que, cuando ella regresó al espacio, Toñizonte ya no estaba presente. Además, aseguró que no tiene problemas con él.

"Ay, no, qué barbaridad. No creo que yo sea tan importante... No tengo conocimiento porque cuando yo ingresé ya no llegó él. Creo que eso ya es este tema de la producción", dijo Norka Ascue. "Por mi parte no quiero que me chanten muertos ajenos, así que yo no tengo nada que ver, no tengo nada en contra de Toñito, siempre hemos este tenido una muy buena relación", agregó.

Minutos después, Toñizonte entró en llamada y confirmó que ya no trabaja en "Chimi Churri". Según contó, su molestia nació porque no estaba de acuerdo con que Norka regresara tan rápido al programa. El conductor aclaró que nunca buscó quitarle el trabajo a Norka, pero sí consideraba que su retorno debía esperar un poco más. Reveló que, tras decir eso, su salida le fue comunicada por mensaje.

"Ya no estoy en el programa, bebé. Ya no estoy hace una casi una semana. No estoy de acuerdo que venga tan pronto habiendo tenido ese problema de haber hablado de una menor de edad. Es lo único que yo no estaba de acuerdo", mencionó. "Creo que les molestó a la producción. Esas son mis conclusiones, ¿no? Y me dijeron que yo no trabajaba por WhatsApp", afirmó.

Norka se defiende y Toñizonte le responde

Norka respondió que la decisión no pasó por ella, sino por la producción del programa. La comunicadora señaló que en televisión muchas veces se prioriza quién genera más movimiento.

"No sería que lo han botado, sino que él se ha retirado por mi regreso. Entonces, no tengo nada que ver. La producción es la que decide qué personajes son los que quieren tener en su mesa", dijo. "Yo creo que lo que evalúan ellos es quién genera más polémica y quién da más vistas. Porque seamos sinceros, esto es un trabajo, es un producto y nosotros simplemente somos un producto", expresó.

Además, Norka dejó entrever que Toñizonte no sería una persona conflictiva, pero que la producción podría haber tomado la decisión por temas de contenido. Aun así, aclaró que desconoce si realmente su regreso fue el motivo de la salida del comunicador.

"Es más por ese lado porque sabemos que Toñito toda la vida se ha querido llevar bien con todo el mundo, no es problemático... La razón desconozco si es como dice Toño yo me imagino que será por eso", dijo Norka.

Toñizonte contratacó y dejó claro que no comparte la forma de manejar la situación de Norka tras su polémica con la menor de edad. El comunicador aseguró que nunca sería capaz de pedir que saquen a alguien de un programa ni de sentirse opacado por otra persona.

"Qué bueno que ellos sí dan show... Es bueno que genere contenidos y todo, pero con gente que se pueda defender. Soy incapaz de quitarle el trabajo a alguien o decir que no la reciban o me está opacando o la gente lo mira más a él. No, yo jamás. Cada uno hace defiende como sea su programa. Yo he tratado dar lo mejor al programa si no les gustó, pero hubieran dicho de un comienzo", dijo.

En conclusión, Toñizonte confirmó su salida de "Chimi Churri" tras cuestionar el rápido regreso de Norka Ascue al programa. Norka negó tener responsabilidad y aseguró que la decisión fue de la producción. Por ahora, la polémica sigue abierta y dando que hablar.