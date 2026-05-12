Monserrat Seminario desmiente a Melcochita tras ampay con joven de 22 años: "Es su nueva mujer"

La vida personal de Melcochita volvió a generar controversia luego de que Magaly TV: La firme difundiera imágenes que lo muestran cercano a una joven de 22 años. El cómico, de 90 años, fue visto con Heydi Amado Gálvez en una discoteca salsera, lo que desató comentarios y especulaciones sobre su relación con Monserrat Seminario.

El ampay y la versión del comediante

Las imágenes difundidas muestran a Melcochita junto a la joven durante la madrugada, aproximadamente a las 4:00 a. m., tomados de la mano y en evidente cercanía física dentro del local nocturno. Según el informe televisivo, ambos habrían permanecido juntos hasta el final de la noche.

El propio humorista decidió comunicarse con el programa para dar su versión y negó que exista un romance. Aseguró que la joven cumple un rol laboral en su vida cotidiana y que se encarga de su cuidado diario.

"Como voy a tener relación hermano, tengo 90 años, es como tú pagas a una enfermera que te cuide. Yo tengo 90 años. Me duele hasta el alma ella saca mis remedios, me hace mi desayuno. Ella saca mi remedio, me hace mi desayuno. Es como que tu pagas una enfermera que te cuide.... Yo tengo 90 años", manifestó Melcochita.

Además, la joven también fue consultada por el programa y respaldó la versión del artista, asegurando que su presencia responde únicamente a motivos laborales. Explicó que el comediante requiere asistencia permanente debido a su edad.

"Todo es un tema de trabajo. Ustedes saben es una persona mayor que necesita un cuidado 24 horas", explicó.

La reacción de Monserrat Seminario

La situación escaló cuando el programa buscó la versión de Monserrat Seminario, quien no ocultó su molestia y lanzó duras declaraciones contra la joven identificada como Heydi Amado.

Seminario aseguró que la joven no es una desconocida en su entorno, ya que habría sido una persona cercana a ella y a su familia. Según su testimonio, incluso convivió en su vivienda antes de que se desate el conflicto.

La aún esposa del cómico negó por completo la versión de que Heydi sea su enfermera y afirmó que la relación entre ambos sería sentimental.

"No es su enfermera es su mujer desde que se fue de acá. Es su nueva mujer. Yo ya lo sabía. Ella vivía en mi departamento y yo le decía 'hija'", declaró con firmeza.

Asimismo, Monserrat señaló que el vínculo entre el humorista y la joven habría comenzado luego de que él abandonara el hogar familiar, situación que, según ella, marcó el inicio del distanciamiento definitivo entre ambos.

El caso ha generado un nuevo capítulo en la vida personal de Melcochita, con versiones opuestas entre el comediante, la joven involucrada y su aún esposa. Mientras él sostiene que se trata de una relación de cuidado por su edad, Monserrat Seminario afirma que existiría un vínculo sentimental.