Esposa de Roly Ortiz llora ante riesgo de que él pierda la pierna: "Teníamos la esperanza de que la recupere"

Momentos muy duros está viviendo la familia de Roly Ortiz. El exproductor está hospitalizado desde hace varios días y su estado ha generado gran preocupación, ya que podría perder una pierna. Su esposa Pamela salió al frente en un enlace en vivo con "América Hoy" y no pudo contener las lágrimas al contar lo que están pasando.

Esposa de Roly Ortiz llora ante riesgo de que él pierda la pierna

El exproductor Roly Ortiz se encuentra internado desde hace una semana y su estado es delicado, al punto de que podría perder una de sus piernas. Su esposa Pamela se enlazó en vivo a "América Hoy" y, entre lágrimas, contó lo difícil que es esta situación. No solo enfrenta el miedo por la salud de su pareja, sino también la responsabilidad de cuidar a sus dos hijos, uno de ellos un bebé de apenas cuatro meses.

Roly está internado en el Hospital Cayetano Heredia tras ser diagnosticado con trombosis crónica masiva. Esta enfermedad ha puesto en riesgo su pierna izquierda y preocupa a toda su familia.

"Está con fiebre desde la noche, tenemos miedo de que esté con una sepsis, o con alguna complicación. Ya nos habían adelantado que tiene el 90% de probabilidades de la amputación de la pierna izquierda, pero nosotros teníamos la esperanzas, seguimos orando para que se recupere, no perdemos la fe, sin embargo anoche empezó con fiebre...", dijo muy afectada.

Sus palabras reflejan la angustia que viven día a día, aferrándose a la esperanza de una mejora. Pamela también contó que este problema viene desde hace años. Roly ya sufría dolores fuertes en la pierna, pero en su momento no le dieron el diagnóstico correcto.

"No podía caminar, sentía ardor, yo le sobaba de noche y de día. Cuando fuimos al médico nos dijeron que era neuropatía diabética pero no era, tres veces estuvo con esos episodios en unos 9 años, nunca había sido eso, era la trombosis. Le detectaron cuando le amputaron el brazo", reveló.

@ameg_pe Roly Ortiz, exproductor de Skándalo, revela que está a punto de perder la pierna y su esposa e hijo se quiebran. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Además, explicó que en su momento no pudieron hacerse todos los exámenes por falta de dinero, lo que terminó agravando la situación. También reveló que priorizaron otras responsabilidades, dejando de lado la salud.

"Yo salí embarazada el año pasado y estuve en cama todo el año porque iba perder el bebé. Roly estuvo enfocado en mí y en Skándalo y se descuidó de su salud, no se hizo los exámenes y ahora nos han dicho que es trombosis crónica masiva", expresó.

Entre el hospital y sus hijos

La esposa del exproductor también habló del difícil momento que vive como madre. Debe dividir su tiempo entre el hospital y su casa, donde la esperan sus hijos. Su rutina es agotadora, pero se mantiene fuerte por su familia.

"Es difícil porque estoy sola con los chicos. A mis hijos los estoy dejando solos en casa. Tengo a mi bebé de cuatro meses aquí, no lo puedo dejar, no acepta fórmula, mi mamá viene y se queda conmigo y el bebé, atiendo a Roly y salgo a ver al bebe", expresó entre lágrimas.

La esperanza sigue viva

A pesar del panorama complicado, Pamela contó que Roly ya pasó por dos operaciones que han dado algunos resultados. También destacó que, aunque el proceso ha sido duro, mantienen la esperanza de una mejor recuperación.

"Nos dijeron que a lo mejor le amputaban una, que si no iba tan bien la operación le amputaban las dos y que si no iba bien podía quedar ahí nomás en la primera operación. Ya le han hecho dos operaciones. Gracias a las dos operaciones ha recuperado la sensibilidad de la pierna derecha, pero estábamos con la esperanza que recupere la pierna izquierda también", indicó.

En conclusión, la familia de Roly Ortiz vive días muy difíciles. Aunque el diagnóstico es fuerte, su esposa no pierde la fe y sigue luchando por su recuperación, demostrando que en los momentos más duros, el amor y la esperanza siguen presentes.