'Pompinchú', querido cómico ambulante, preocupa tras aparecer hospitalizado: "Quiero recuperarme pronto"

La salud del cómico ambulante Alonso Gonzáles, 'Pompinchu', encendió las alarmas tras aparecer internado en un hospital. El humorista se mostró en una cama clínica, conectado a sondas y visiblemente afectado, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

'Pompinchu' se pronuncia desde el hospital

A través de un video difundido en su cuenta oficial de Facebook, el artista decidió dirigirse directamente a su público para dar señales de tranquilidad, aunque sin revelar en detalle el diagnóstico que enfrenta. Su mensaje, breve pero emotivo, evidenció tanto su delicado estado de salud como su actitud optimista frente a la adversidad.

En el material audiovisual, Alonso Gonzáles aparece recostado en una cama hospitalaria, con asistencia médica y un cambio evidente en su apariencia física. A pesar de ello, el comediante mantuvo el ánimo y buscó transmitir calma a quienes siguen su trayectoria desde hace años.

"¡Hola, hola linda gente! qué tal amigos, aquí recuperándome, quiero recuperarme lo más pronto posible, eso sí. Ya pronto seguiré subiendo videos, no se preocupen. Acá haciéndole la guerra luchándola. Más adelante explicaremos qué motivos me tienen así", expresó.

Aunque evitó entrar en detalles sobre la enfermedad que lo llevó a ser hospitalizado, el humorista adelantó que, una vez estabilizado, compartirá más información sobre su proceso. Asimismo, dejó en claro que su objetivo es retomar pronto su actividad artística.

Lejos de mostrarse abatido, 'Pompinchu' en otro video mostró una actitud positiva y reafirmó su compromiso con su público. El comediante aseguró que continuará trabajando para hacer reír a la gente, un sello que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera en la comicidad ambulante.

"Hola, amigos, linda gente. Estamos en la hora de cena. Hoy nos toca comer nuestra sopita. Hay alimentarse con la sopita, ya que los medicamentos que me ponen son fuertes. Enfermo que no come, al otro mundo. Hay que comer para recuperarnos", manifestó.

Muestras de apoyo y detalles sobre su estado de salud

Tras la publicación del video, las reacciones no se hicieron esperar. Cientos de seguidores y usuarios en redes sociales llenaron la publicación con mensajes de aliento, destacando el cariño que el artista ha cosechado con el paso del tiempo.

"Sigue peleando 'Pompinchu' tú sí puedes", "A recuperarse se dijo, tu gente te espera", "Vamos 'Pompinchu', tú puedes salir de esta", "Pronta recuperación" y "Cuídate mucho para que nos sigas haciendo reír" fueron algunos de los comentarios que inundaron la plataforma.

Además del respaldo virtual, personas cercanas al comediante también se han hecho presentes. Uno de sus amigos más cercanos, propietario de una conocida cevichería, lo visitó días atrás en el hospital, momento que quedó registrado en un video difundido en redes.

En ese contexto, se conocieron algunos detalles adicionales sobre su estado de salud. Según lo mostrado en dichas imágenes, Alonso Gonzáles habría sido sometido a una operación en la pierna. Asimismo, se reveló que padece de neumonía, una condición que ha complicado su recuperación.

Por su parte, su hija también se pronunció brevemente sobre el estado del artista, señalando que "tiene dañado sus pulmones", lo que explicaría la necesidad de permanecer bajo estricta supervisión médica.

En conclusión, el complicado estado de salud de Alonso Gonzáles, 'Pompinchu', ha generado una ola de preocupación y solidaridad entre sus seguidores, quienes esperan su pronta recuperación. A pesar del difícil momento, el comediante ha demostrado fortaleza y optimismo, manteniendo su esencia y su conexión con el público.