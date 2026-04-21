Falleció Ricardo de Pascual, reconocido actor de "El Chavo del 8", a los 85 años: "Descanse en paz"

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse la muerte de Ricardo de Pascual, recordado actor que participó en "El Chavo del 8". El artista falleció a los 85 años y deja un gran vacío entre los fans del programa.

Ricardo de Pascual, actor de "El Chavo del 8", falleció

El actor y comediante mexicano Ricardo de Pascual falleció a los 85 años, dejando una huella imborrable en la televisión. Su partida se conoció este martes 21 de abril y rápidamente generó reacciones de tristeza. Muchos lo recuerdan por su papel del señor Calvillo, personaje que apareció en la famosa vecindad del querido programa "El Chavo del 8".

La Asociación Nacional de Intérpretes fue la encargada de informar sobre su fallecimiento a través de redes sociales. El mensaje fue claro y lleno de pesar. Además, destacaron su amplia carrera en el mundo artístico.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio Ricardo de Pascual", señalaron en su comunicado. "Se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito. ¡Descanse en paz!", agregaron.

Problemas de salud que lo afectaban

Por ahora, no se han revelado detalles exactos sobre la causa de su muerte. Sin embargo, se sabe que en sus últimos años, Ricardo de Pascual ya venía enfrentando varios problemas de salud. En una entrevista, incluso apareció usando oxígeno, lo que preocupó a sus seguidores. El propio actor contó que padecía EPOC, una enfermedad pulmonar.

"Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio", confesó.

A esto se sumaban complicaciones en la columna, el corazón y los riñones, lo que hacía cada vez más difícil su día a día. De esta manera, su estado de salud habría estado deteriorándose con el tiempo.

Una carrera llena de momentos inolvidables

Ricardo de Pascual nació en 1940 y dedicó gran parte de su vida a la actuación. Trabajó en teatro, cine y televisión, ganándose el cariño del público. En 'El Chavo del 8' interpretó al señor Calvillo, un personaje que, aunque apareció poco, dejó huella en los fans. También participó como el señor Hurtado en otros episodios.

Su talento lo llevó a estar en varias producciones como "Vecinos", "Mujer, casos de la vida real" y "Una familia de diez". A pesar de su estado de salud, el actor siempre mostró amor por su trabajo. No pensaba retirarse mientras tuviera fuerzas.

"Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme", dijo en una de sus últimas entrevistas, reflejando la pasión que sentía por la actuación y por el público que siempre lo acompañó.

En conclusión, la partida de Ricardo de Pascual deja un vacío en el mundo del espectáculo y en los seguidores de "El Chavo del 8". Su trayectoria y sus personajes seguirán siendo recordados por generaciones que crecieron con su trabajo. Hoy, el público lo despide con cariño, reconociendo el legado que dejó en la televisión.