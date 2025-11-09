Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' y redes reaccionan con consternación: "Descanse en paz"

La televisión mexicana y los seguidores de 'El Chavo del 8' en todo el mundo reaccionaron en redes sociales tras la triste noticia del fallecimiento de una actriz del elenco, quien murió a los 87 años. La querida artista, que conquistó a varias generaciones, dejó este mundo de manera inesperada. Aquí te contamos todos los detalles.

¿Quién es la actriz de 'El Chavo del 8', que falleció a los 87 años?

Se trata de Maricarmen Vela, quien dio vida a 'Gloria', la tía de Paty, en la entrañable serie de Roberto Gómez Bolaños. La artista falleció la mañana del viernes 7 de noviembre, a apenas dos días de cumplir 88 años, dejando un vacío entre los fanáticos que la recuerdan con cariño. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), de la que Vela era miembro honoraria:

"La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, 'Maricarmen Vela', miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz", se lee en el comunicado.

Asimismo, desde Grupo Chespirito, la empresa de los hijos de Roberto Gómez Bolaños, emitieron un mensaje de homenaje:

"Lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz Maricarmen Vela, nuestra querida 'Gloria'. QEPD". Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte ni se han pronunciado familiares cercanos, y se desconoce si padecía alguna enfermedad.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz Maricarmen Vela, nuestra querida "Gloria". QEPD pic.twitter.com/Wyx9MepWzB — Chespirito (@GrupoChespirito) November 8, 2025

Hasta el momento, no se conoce la causa de muerte de la actriz española que se nacionalizó como mexicana. Los miembros de su familia tampoco se han pronunciado y se desconoce si estaba sufriendo de alguna enfermedad.

Una carrera que dejó huella en la televisión mexicana

Maricarmen Vela nació en España el 9 de noviembre de 1937 y se nacionalizó mexicana en 1964. Su carrera comenzó en comerciales de televisión, que le abrieron las puertas para papeles secundarios y su debut cinematográfico en la película Yo vi en TV en la década de 1950.

A inicios de los años 80, destacó en el programa '¡Cachún Cachún Ra Ra!', y posteriormente participó en 'Papá soltero' y 'Quinceañera', donde interpretó a Enriqueta. Vela también dejó su huella en 'Mujer, casos de la vida real' y 'Clarisa', consolidándose como una actriz versátil y comprometida.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su colaboración con Roberto Gómez Bolaños en 'El Chavo del 8', serie que sigue vigente en la memoria colectiva. En sus últimos años, continuó trabajando en proyectos televisivos como 'La Rosa de Guadalupe' y 'Como dice el dicho', mostrando su dedicación a la actuación hasta etapas avanzadas de su vida.

Los actores de 'El Chavo del 8' que han partido

Con la muerte de Maricarmen Vela, el elenco de la icónica serie suma otro integrante fallecido, uniéndose a figuras como:

Ramón Valdés - Don Ramón (1988)

Angelines Fernández - Doña Clotilde (1994)

Raúl 'Chato' Padilla - Jaimito, el cartero (1994)

Horacio Gómez Bolaños - Godinez (1999)

Roberto Gómez Bolaños - El Chavo (2014)

Rubén Aguirre - Profesor Jirafales (2016)

Maricarmen Vela - Gloria (2025)

La partida de Vela marca un momento de nostalgia y reconocimiento a su trayectoria, recordando el talento que la convirtió en un referente del entretenimiento en México y el mundo. Su legado perdurará en cada capítulo de 'El Chavo del 8', donde su personaje sigue vivo en la memoria de los fanáticos.