Brenda Carvalho se quiebra tras la pérdida de su padre: "Con un dolor interminable"

La artista Brenda Carvalho acababa de llegar a Lima junto a su esposo Julinho tras varias presentaciones, pero recibió una lamentable noticia y tuvo que embarcarse a Brasil. La brasileña reveló que su padre falleció y le dedicó un conmovedor mensaje.

Fallece padre de Brenda Carvalho

A través de sus redes sociales, Brenda Carvalho se ha mostrado visiblemente afectada tras enterarse que su padre falleció. La artista reveló que su progenitor estaba delicado de salud, pero de igual manera mantenía una actitud alegre.

"Fue una mañana terrorífica, dolorosa y luchada, aún no consigo asimilar porque en mi cabeza está mi última videollamada hablando, conversando de su estado de salud y a la vez riéndonos para no pensar. Tal como era un Carvalho alegre, divertido, jovial y que no se entregaba fácil", declaró.

La bailarina brasileña agrega que se encuentra en el aeropuerto para viajar a Brasil junto a su esposo Julinho. Así mismo, agradeció los mensajes de apoyo, pero comenta que está pasando por un momento muy doloroso.

"Ya conseguí vuelo, estoy embarcando con el corazón apretado, con un dolor interminable, pero estoy recibiendo sus mensajes por todos lados, los leo, pero estoy quebrada. Pam y mi Ju están conmigo, no sé cómo será más tarde, pero me duele mucho", agregó.

Mensaje de Brenda Carvalho

¡Desean tener un hijo!

Brenda Carvahlo se presentó en el programa de Magaly Medina acompañada de su pareja Julinho. Ambos contaron su historia de amor que empezó en el Perú y desde entonces llevan 14 años juntos. Ambos fueron consultados si han pensado en tener un hijo, pero ocurrió algo que los detuvo por unos años.

"Yo amo a los niños, Brenda también, pensamos tener un hijo y seguimos intentando, pero lamentablemente Brenda tuvo un problema serio, que fue el momento más duro en mi vida. Casi pierdo a la mujer que amo", expresó Julinho.

Después, Carvalho señala que su pareja siempre le deja tomar sus decisiones, así como el deseo de tener un hijo cuando ella esté lista. Como pasó por un momento complicado en su salud que la llevó a estar más de 10 días en UCI, ahora lo ha dejado al destino porque quedaron muy asustados y el proceso de recuperación fue largo.

De esta manera, Brenda Carvalho y su pareja siguen fuertes juntos afirmando su deseo de formar una familia. Aunque, ahora la artista se encuentra pasando por un momento doloroso tras la pérdida de su padre y viaja a Brasil junto a Julinho.