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Laura Spoya es captada conduciendo pese a tener la licencia suspendida tras accidente: ¿Qué pasó?

Laura Spoya fue grabada por un programa de televisión manejando su camioneta, pese a que desde su accidente su licencia se encuentra suspendida.

Laura Spoya fue captada manejando pese a tener la licencia suspendida.
Laura Spoya fue captada manejando pese a tener la licencia suspendida. (Composición Karibeña)
04/05/2026

Laura Spoya vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser captada conduciendo, a pesar de que su brevete se encuentra suspendido. La situación ha generado una fuerte controversia, ya que se trata de una infracción grave, especialmente tras el accidente vehicular que sufrió meses atrás.

Laura Spoya es vista manejando pese a tener el brevete suspendido

Laura Spoya vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras la difusión de unas imágenes que la muestran nuevamente al volante, a pesar de que su brevete se encontraría suspendido.

Cabe recordar que el pasado 12 de febrero, la modelo sufrió un grave accidente automovilístico luego de perder el control de su camioneta e impactar contra un muro en la avenida El Polo, en el distrito de Surco. A raíz de este hecho, se informó públicamente que la conductora de 'La Manada' ya no manejaba su vehículo y que era trasladada por un chofer.

Sin embargo, el programa 'Amor y fuego' difundió imágenes registradas el 1 de mayo, en las que se observa a Laura Spoya saliendo de un centro recreativo junto a sus dos hijos, abordando la camioneta por la puerta del piloto y conduciendo hasta un centro comercial.

De acuerdo con el informe del programa, esta acción podría constituir una falta grave, ya que su licencia de conducir habría sido suspendida por el incumplimiento de un mandato de reexaminación. Esto podría derivar en posibles consecuencias legales para la modelo.

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Laura Spoya niega manejar su vehículo

El programa de Willax reportó que, al día siguiente, 2 de mayo, la camioneta de Laura Spoya volvió a ser vista, esta vez con un chofer. Durante su salida de un concierto, la modelo fue consultada por una reportera sobre cómo se movilizaba ahora que no tendría licencia de conducir. Ante esto, la exMiss Perú respondió con seguridad.

"Siempre he tenido chofer (¿Ya no estás manejando para nada?) No", dijo, sin saber que el programa de espectáculos ya tenía imágenes previas en las que se le veía al volante.

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En conclusión, el caso de Laura Spoya ha generado polémica tras la difusión de imágenes en las que se le ve nuevamente conduciendo, pese a que su licencia se encontraba suspendida desde el accidente que sufrió meses atrás. 

Sus recientes declaraciones han aumentado la atención sobre el tema y han dejado más dudas sobre su situación actual y las posibles consecuencias legales que podría enfrentar. 

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