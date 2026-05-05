Rodrigo Cuba dedica romántico mensaje a Ale Venturo y luce lujoso anillo ¿SE COMPROMETIERON?

La relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo inició hace más de cinco años, donde ya han formado una familia teniendo una hija juntos. Ahora, parece que la pareja estaría dando el siguiente paso y el futbolista le habría propuesto matrimonio a la empresaria.

Rodrigo Cuba dedica bellas palabras a Ale Venturo

A través de sus redes sociales, Rodrigo Cuba siempre ha compartido divertidos videos con su pareja Ale Venturo, madre de su última hija. Aunque han tenido algunos problemas en el pasado, la pareja se ha mantenido firme y mucha determinación para continuar juntos como familia.

Ahora, el deportista ha sorprendido a sus seguidores al dedicarle un romántico mensaje a la empresaria, donde señala lo mucho que significa para ella y que siempre está en sus planes como en sus sueños. Además, afirma que no imagina un futuro sin que ella forme parte de él.

"A veces me preguntó si sabes lo mucho que significas para mí, y por si alguna vez lo olvidas, quiero que recuerdes que siempre estás en mis pensamientos, en mis planes más bonitos, en cada unos de mis sueños, No imagino un futuro en el que no estés, porque tú no haces parte de mi vida, eres mi vida. Eres esa parte de mi que no quiero perder jamás", declaró.

¿Se comprometieron?

Es así como tras el mensaje, lo que más ha llamado la atención de los fans fueron las dos fotografías que publicaron. Ya que en la primera foto se puede ver a ambos mirándose frente a frente chocando narices, pero en la segunda foto, la empresaria muestra claramente lo que parece ser un anillo de compromiso en su mano derecha, mientras ambos sonríen.

Aunque ambos no han menciona oficialmente que están comprometidos en matrimonio, las fotografías dejan mucho a la imaginación. Incluso, en el pasado ambos han comentado sobre esta posibilidad donde no parecían tenerlo en sus planes pronto, pero tras unos meses separados y una reconciliación de casi un año, parecen que el ex de Melissa Paredes ha decidido dar el siguiente paso con Ale Venturo.

De esta manera, Rodrigo Cuba ha sorprendido con un bello mensaje a Ale Venturo por medio de sus redes sociales, donde muestra el gran amor que tiene por ella, pero además, ha llamado la atención porque la empresaria ha lucido un lujoso anillo en su mano, dando entender que aparentemente se habrían comprometido en matrimonio.