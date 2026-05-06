Pamela López estalla otra vez contra Paul Michael y suelta varios insultos: "No seas tan..."

En las últimas semanas, Pamela López y Paul Michael han tenido varios problemas participando en el reality 'La Granja VIP'. Después de haberse reconciliado hace un día aproximadamente, vuelven a pelearse y esta vez, la influencer estalla contra el cantante.

Pamela López explota contra Paul Michael

La pareja Pamela López y Paul Michael estuvieron en una reunión con el resto del equipo del 'team reales' del programa, donde le explicaban al cantante que no tenían nada en su contra y que no lo estaban ignorando cuando tuvo su pelea con la 'KittyPam'.

Ante esto, ambos terminaron solos discutiendo en la mesa a vista de todos. La expareja de Christian Cueva se cansó de tratar de hacer entender a su pareja su pensamiento y terminó lanzándole varios insultos.

"Paul no seas tan m**, entiende por la rep**, lo que acabas de hacer es una cagada, ya no sé en qué idioma hablarte, lo que tú quieras, bájate hue**, métete la ** y siéntate. Estamos rodeado de mujeres y si no quieres escuchar a la m***, escuchas y no contestas.", se le escucha decir.

Así mismo, Pamela López sale en defensa de su equipo afirmando que Paul Michael tendría una interpretación distinta a ellos, pero el cantante le menciona que siente que la ponían en su contra.

"Tienes una posición, listo, pero están intentando poder hacerte entender cierta situación que tú puedas tener una interpretación distinta. Tu ignorancia es muy atrevida la verdad, escucha tus palabras 'inconscientemente'. Tú tienes como hombre comportarte, no te comportes como un niño berrinchudo... Un hombre tiene hue** para definirse", afirma.

Ethel tilda a Pamela López como la 'más llorona' en la TV

ya que la conductora no tuvo problema en bromear con ella misma y aceptar que también ha llorado muchas veces en televisión. Luego, Ethel señaló directamente a Pamela López y aseguró que ella le estaría quitando su famoso título. Pamela no se quedó callada y respondió con una frase que también provocó risas.

"Pamela me está... tú y Pamela me están robando el título a mí. Tú sabes que yo... lágrima fácil", dijo Ethel. "Ya no tengo pestañas, Ethel", dijo Pamela.

De esta manera, Pamela López parece estar pasando por momentos muy frustrantes dentro del programa reality. Ahora, la influencer acaba de protagonizar una fuerte pelea con su pareja Paul Michael, donde ya no llora, pero sí lanza varios insultos en medio de la confrontación con el cantante.