Diego Chávarri responde si le gusta Gabriela Herrera: "No he mezclado ningún sentimiento"

Diego Chávarri se encuentra en el centro de la polémica por su cercanía con Gabriela Herrera en el reality 'La Granja VIP', pese a tener una relación sentimental fuera del programa. Ante ello, el exfutbolista decidió responder a las interrogantes sobre su vínculo con la bailarina y aclarar si existen sentimientos de por medio.

Diego Chávarri aclara su relación con Gabriela Herrera

La relación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera ha sido uno de los ejes principales de 'La Granja VIP', luego de que en una fiesta ambos se dijeran que sentían atracción, además de difundirse imágenes que sugerirían algo más que una amistad, pese a que el exfutbolista mantiene una relación con Thalía Bentin.

Tras la difusión de estos momentos en el programa, Diego Chávarri participó en el segmento 'Corazón Granjero', donde fue entrevistado por Ethel Pozo, quien le preguntó directamente si le gustaba la bailarina. Ante ello, el exfutbolista negó cualquier tipo de sentimiento y reafirmó su relación sentimental.

"Como siempre lo he dicho, las mujeres que están aquí todas son lindas, eso es algo que no hay duda, pero no he mezclado con Gabriela para nada, en ningún momento, ningún tipo de sentimientos. Me parece una chica simpática, pero no es lo que he venido a buscar, yo tengo una persona a la cual adoro, amo y creo que no cambiaría lo que tengo con Thalía por nada del mundo", señaló.

Ante esta respuesta, Ethel Pozo le consultó por qué, si asegura amar a su pareja, tuvo aquella conversación con Gabriela Herrera días después de que ella le expresara su confianza. El también chico reality reconoció que fue un momento inapropiado, aunque aseguró que no existía intención de ir más allá.

"No tengo una respuesta, solo sé que fue algo que no se debió decir, me imagino que el momento, el haber tomado, pero lo que siempre voy a decir es que solamente se apuntaba a que no va a pasar nada, no puede pasar nada", concluyó.

Diego Chávarri se quiebra y hace mea culpa

Por otro lado, Diego Chávarri reconoció su error tras confesar su gusto por Gabriela Herrera, señalando que fue un comentario innecesario. El exfutbolista no pudo evitar quebrarse al pensar en la reacción de su pareja, Thalía Bentín.

"Siento culpa, siento que le he fallado y yo sé que no llegó a nada más, pero siento que le he podido faltar el respeto. Eso es algo que no debería pasar en una relación", expresó.

Antes de finalizar la entrevista, la conductora del reality le informó a Chávarri que este 6 de mayo tendría la oportunidad de comunicarse con su novia mediante una llamada privada, ya que ella no pertenece al medio. Según indicó, en ese momento ambos podrán definir si su relación continúa o llega a su fin.

En conclusión, Diego Chávarri negó tener sentimientos por Gabriela Herrera y reafirmó su relación con Thalía Bentín, aunque reconoció que sus comentarios pudieron ser una falta de respeto. Además, admitió sentirse afectado por la situación y expresó su preocupación por las consecuencias que esto podría tener en su vínculo sentimental.