Federico Salazar sorprende al revelar problemas de próstata tras su separación: "Muchos ni piden ayuda"

Federico Salazar volvió a captar la atención al compartir un mensaje sobre su vida personal y la salud masculina. En medio de su separación de Katia Condos, el conductor de América Noticias habló sobre el cáncer de próstata y otras problemáticas que afectan a los hombres en el Perú.

Federico Salazar revela experiencia personal y alerta sobre la salud masculina

A través de sus redes sociales, el comunicador difundió un video en el que reflexionó sobre la importancia de la prevención y la visibilización de enfermedades que suelen tratarse en silencio. En ese contexto, sorprendió al revelar que atravesó una complicación relacionada con la próstata.

Con un tono directo, Salazar expuso cifras que evidencian la gravedad del cáncer de próstata en el país, buscando generar conciencia entre sus seguidores. Su testimonio llamó la atención no solo por el contenido, sino por tratarse de un tema que rara vez aborda públicamente.

"¿Sabías que en Perú cada año miles de hombres mueren debido al cáncer de próstata? Miles de hombres. Yo mismo tuve una experiencia al respecto", expresó, generando inquietud entre quienes siguen su trayectoria.

Pese a la preocupación inicial, el periodista aclaró que actualmente se encuentra estable y en buen estado de salud. Sin embargo, insistió en la necesidad de hablar abiertamente sobre este tipo de enfermedades, así como de otros problemas que afectan a la población masculina.

"Felizmente ya todo está bien, pero sin duda tenemos que hablar de eso y también de los suicidios", añadió, ampliando la conversación hacia un tema aún más delicado.

En esa línea, Salazar también destacó que el suicidio representa una de las principales causas de muerte en hombres tanto en el Perú como a nivel mundial, lo que, según indicó, refleja una preocupante falta de atención y prevención.

"El suicidio es una de las principales causas de muertes de hombres en el Perú y en el mundo. Aún así, muchos no hablan de eso, no se revisan y menos piden ayuda a tiempo", manifestó, subrayando la urgencia de romper el silencio en torno a la salud mental.

Se suma a iniciativa internacional por la salud masculina

Las declaraciones del periodista se dieron en el marco del Distinguished Gentlemen's Ride, una iniciativa global que reúne a motociclistas vestidos de manera elegante con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer de próstata y la promoción de la salud mental masculina.

Identificado como aficionado a las motocicletas, Salazar aprovechó la oportunidad para invitar a sus seguidores a sumarse a esta causa, resaltando la importancia de generar espacios de conversación y apoyo.

"Hoy más que nunca tenemos que hablar de esto y tenemos que cuidarnos más y estar presentes. Soy Federico Salazar, periodista y motero, y este 17 de mayo estaré rodando por una causa que nos involucra a todos. Súmate al ride, rodemos juntos por la salud masculina", señaló.

El evento, que se realiza en distintas ciudades del mundo, busca no solo recaudar fondos, sino también sensibilizar a la población sobre la importancia de los chequeos médicos y el cuidado emocional, especialmente en hombres, quienes suelen postergar estas atenciones.

En conclusión, la intervención de Federico Salazar visibiliza una problemática que muchas veces se mantiene en silencio. Su testimonio y participación en iniciativas refuerzan la importancia de la prevención y el cuidado integral de la salud masculina, invitando a atender a tiempo tanto lo físico como lo mental.