Melissa Klug y Diego Chávarri protagonizan tenso cruce en 'La Granja VIP': "¿Tú qué te metes?"

Las fricciones dentro del reality La Granja VIP continúan intensificándose. En esta ocasión, los protagonistas de un tenso enfrentamiento fueron Melissa Klug y Diego Chávarri, quienes protagonizaron una acalorada discusión en la zona de animales, frente a la mirada de otros participantes como Mónica Torres.

Cruce de palabras en la zona de animales

El conflicto comenzó cuando Diego Chávarri se acercó a Melissa Klug mientras ella realizaba labores en el área y le preguntó qué estaba haciendo. Acto seguido, le lanzó un comentario que encendió la situación: "Rápido, pues".

La reacción de la 'Blanca de Chucuito' no tardó. En lugar de responder directamente, decidió dirigirse a Mónica Torres para comentar sobre la organización de las tareas, señalando que no solo debía limpiarse un sector específico, sino todo el puente.

"Si vas a mandar a limpiar a ellos a los exteriores, no solo este puentecito, porque el puente de acá para allá está lleno de tierra", expresó.

Sin embargo, Chávarri intervino de inmediato para justificar la situación:

"Yo he parado esa lección porque le tocaba a Cri Cri y él lo va a hacer". La intervención no calmó los ánimos, sino que provocó un intercambio más directo entre ambos.

Lejos de calmarse, el intercambio subió de tono. El exfutbolista acusó a Klug de hablar indirectamente sobre él.

"Le estás contando (a Mónica Torres) para tirarme c*** a mí", lanzó. La empresaria no se quedó callada y respondió: "¿Tú qué te metes en mi conversación con ella?". El cruce continuó con nuevas recriminaciones. "Me estás tirando dedo, mirándome, como diciéndole: 'Dile a este huev***'. Desde que paso, está que j***", añadió Chávarri, visiblemente incómodo.

Finalmente, Melissa Klug optó por retirarse del lugar para evitar que la situación escalara aún más, mientras Mónica Torres intentaba bajar la tensión con una actitud más relajada, incluso cantando para distender el ambiente.

Melissa Klug minimiza su relación con Diego Chávarri

Desde sus primeras intervenciones en el reality, Melissa Klug dejó en claro que compartir espacio con Diego Chávarri no representa ningún inconveniente para ella. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que se refirió a la relación que ambos mantuvieron años atrás.

Durante una conversación con su hija Samahara Lobatón y la participante Pati Lorena, la empresaria descartó cualquier relevancia de ese romance en su vida. Sin titubeos, aseguró que se trató de un vínculo breve que no dejó huella.

"Mi relación fue supercorta, fueron cinco meses. Yo estaba recién separada (de Farfán) y él apareció, todo bien y chau. No lo considero una pareja importante", afirmó sin rodeos.

Sus palabras generaron diversas reacciones tanto dentro como fuera del programa, pues evidencian una postura distante respecto a su expareja. Además, este tipo de declaraciones alimenta la expectativa del público sobre posibles enfrentamientos o momentos incómodos entre ambos durante la convivencia en el reality.

En conclusión, el enfrentamiento entre Melissa Klug y Diego Chávarri confirma que La Granja VIP continúa siendo un espacio donde las emociones se intensifican y los conflictos surgen con facilidad. La convivencia, sumada a historias pasadas y personalidades fuertes, sigue generando momentos que captan la atención del público.