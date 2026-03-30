Samahara Lobatón pelea con Jesús Barco frente a Melissa Klug en 'La Granja VIP': "Hablo lo que se me da la gana"

La convivencia en el reality La Granja VIP sigue generando momentos de tensión entre sus participantes. Esta vez, el foco se centró en Samahara Lobatón, quien protagonizó un incómodo enfrentamiento con su madre, Melissa Klug, y el futbolista Jesús Barco durante un almuerzo que se volvió uno de los episodios más comentados del programa.

Fuerte discusión familiar en plena mesa

El incidente se inició cuando Melissa Klug cuestionó públicamente a su hija por un comentario que habría hecho a Pati Lorena respecto a la situación legal con Bryan Torres y el reconocimiento de su último hijo. La observación no cayó nada bien en Samahara, quien evidenció incomodidad ante todos los presentes.

"Ella solita se clava el machete", lanzó Klug, generando un ambiente tenso en la mesa.

Lejos de quedar ahí, la situación escaló cuando Jesús Barco intervino respaldando la postura de su pareja. El futbolista le sugirió a la influencer que mida sus palabras, lo que provocó una reacción inmediata y sin filtros de Samahara.

"Habló lo que se me da la pu** gana, ¿Cuál es el problema?", respondió visiblemente molesta, elevando el tono del intercambio.

La reacción sorprendió a los demás participantes, mientras Melissa Klug decidió intervenir nuevamente para frenar el enfrentamiento. Sin embargo, su intento de control terminó avivando más la discusión.

"No, tienes que controlarte, bab***", le recriminó la empresaria, dejando en evidencia su molestia.

Pese a que Pati Lorena intentó mediar para calmar los ánimos, el conflicto continuó. Jesús Barco volvió a opinar, lo que desató una respuesta aún más contundente de Samahara.

"Tú qué sabes, imb****", lanzó la joven, provocando asombro entre los presentes y convirtiendo el almuerzo en un momento cargado de tensión familiar y mediática.

Meli y sus 2 hijos pelean pq Flautin no sabe cerrar el hocico. Acaba d confirmar q Brayan no ha firmado a su bebé, lo q podría complicar el proceso d pensión q inició antes d entrar a la casa

F: Yo hablo lo que se me da la puta gana

J: Ni un sol te van a dar ahora 🫨#LaGranjaVIP pic.twitter.com/o8O4iUz7if — R (@rvaleria756) March 29, 2026

¿Paul Michael trató de coquetear con Lobatón?

Samahara Lobatón estaba conversando con Pati Lorena, Melissa Klug y Renato Rossini Jr. en la mesa cuando reveló que no le cae Paul Michael por una peculiar razón. Entonces, la influencer revela que durante la primera semana que estaba como 'peón' junto al cantante de salsa, él le dijo unas palabras extrañas que parecían insinuarse.

"Yo he dormido con él una semana, se le van los ojos. Yo estaba arreglando mis cosas para venir a bañarme y me dice 'sabes los que comienzan odiándose terminan amándose'. Sabes que mi cara es muy expresiva, lo mire, le volteé los ojos y seguí haciendo mis cosas, y dice 'jajaja como amigos'", expresó la influencer al resto de los integrantes.

Así mismo, Pati Lorena comentó también que no le parece que Paul Michael y Pamela López estén al mismo tiempo en el reality de convivencia, ya que al tener a su pareja al lado no se muestran cómo son en realidad.

En conclusión, el reciente episodio en La Granja VIP refleja cómo la convivencia constante, sumada a conflictos personales y familiares, puede detonar enfrentamientos inesperados. La discusión entre Samahara Lobatón, Melissa Klug y Jesús Barco no solo evidenció tensiones no resueltas, sino que también captó la atención del público por la intensidad del intercambio.