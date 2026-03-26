Shirley Arica le pone el parche a Pati Lorena tras burla a Pamela López: "Hay cosas que conmigo no van"

En el reality "La Granja VIP", Shirley Arica decidió ponerle el parche a Pati Lorena tras un comentario sobre Pamela López y otras actitudes. Todo pasó luego de un careo que dejó a varios incómodos. Ante eso, Shirley no se quedó callada y habló de frente, fiel a su estilo.

Shirley Arica le suelta la mano a Pati Lorena

Un momento tenso se vivió en "La Granja VIP", cuando Shirley Arica decidió enfrentar sin filtros a Pati Lorena tras un comentario que no cayó nada bien. Todo ocurrió luego de una burla hacia Pamela López, lo que generó incomodidad en varios participantes.

La modelo no dudó en marcar su posición y lo hizo frente a cámaras. Con firmeza, dejó claro que hay límites que no piensa cruzar.

"No tengo en nada en contra tuyo, pero hay cosas que conmigo no van. Nada más. Fin del comunicado", expresó, sorprendiendo a todos en la casa.

El ambiente ya venía cargado, pero este episodio terminó por explotar. La burla de Pati y otras actitudes dentro del reality hicieron que Shirley reaccione. Para ella, no todo vale por generar contenido o risas. A su lado, Samahara Lobatón también intervino y le dio la razón.

"Sí, Pati, estás que te vas de lengua. El sarcasmo no va a ir siempre a nuestro favor", comentó, dejando en evidencia que no todos estaban de acuerdo con lo ocurrido.

Shirley decide tomar distancia

Previamente, Shirley había explicado a otra compañera del reality el motivo de su decisión. Según contó, ya venía analizando la actitud de su compañera desde hace varios días. Incluso pensó en hablarlo fuera de cámaras, pero finalmente decidió hacerlo de frente. Además, remarcó su forma de ser en los realities.

"Hay cosas que no van conmigo y no quiero estar ya metida con ella... yo ya tomé una decisión", señaló. Con esto, dejó claro que prefiere ser directa antes que fingir una buena relación. "Siempre he sido directa. No soy hipócrita", dijo, reafirmando que no le gusta aparentar algo que no siente.

Lo que más llamó la atención es que Shirley reconoció que al inicio sí se rio del comentario a Pamela López. Sin embargo, al ver todo el contexto, cambió de opinión.

"Cuando lo dijo yo me reí la verdad, pero ya cuando vi todo lo que pasó hoy día... me quedé como que o sea nada que ver", explicó. Esto demuestra que la situación fue escalando poco a poco.

Pati Lorena protagonizó tenso cruce con Pamela López

El origen del problema fue una 'broma' que recordó un episodio doloroso en la vida de Pamela López. Lo que parecía un simple comentario terminó encendiendo la polémica en el programa.

"Durante la semana la señora se metió con algo bastante doloroso de mi vida, lo cual a mi me costó resurgir como el ave fénix. Hizo un comentario que no solamente me atacó a mí, sino a muchas mujeres del Perú, que pasaron una situación igual o peor que la mía", expresó Pamela López. "Pamela... Franco no quiero responderte nada", dijo Pati Lorena.

Este enfrentamiento dejó en evidencia que la convivencia en el reality está cada vez más complicada. Para varios dentro del programa, eso fue cruzar la línea. Algunos participantes consideraron que hay temas que no deben tocarse, sobre todo cuando se trata de situaciones personales que han sido muy difíciles.

Shirley, por su parte, decidió dar un paso al costado en su relación con Pati. No quiere conflictos innecesarios, pero tampoco permitirá actitudes que no comparte.

En conclusión, Shirley Arica marcó distancia de Pati Lorena tras el comentario sobre Pamela López y dejó claro que no tolerará actitudes que considere fuera de lugar. El tenso cruce evidencia que la convivencia en "La Granja VIP" se está volviendo cada vez más complicada, con posturas divididas entre humor y respeto. Mientras tanto, el reality sigue sumando momentos de tensión.