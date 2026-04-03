Mario Hart sufre dolorosa pérdida en medio de rumores de separación con Korina Rivadeneira: "Adiós mi gorda"

Mario Hart atraviesa un momento complicado tanto en lo personal como en lo familiar. En medio de rumores sobre una posible crisis en su relación con Korina Rivadeneira, el exchico reality conmovió a sus seguidores al anunciar la muerte de su mascota, Maha, una pérdida que ha generado numerosas muestras de apoyo en redes sociales.

Mario Hart conmueve con despedida a su mascota

El 2 de abril de 2026, Mario Hart utilizó sus redes sociales para compartir una noticia que impactó a sus seguidores: el fallecimiento de su perrita Maha, una Staffordshire Bull Terrier que lo acompañó durante una década. Junto a una fotografía en la que se aprecia la energía y alegría que caracterizaban al animal, el conductor publicó un emotivo mensaje de despedida.

"¡Adiós mi MAHA! ¡Descansa en paz mi gorda! ¡Mish y yo te vamos a extrañar mucho! Me hubiera encantado darte mucho más amor. 10 años juntos que no se borrarán de mi cabeza", escribió.

La mascota no solo formaba parte de su vida cotidiana, sino que era considerada un miembro fundamental de su familia desde mucho antes de su matrimonio con Korina Rivadeneira. Maha compartía el hogar con Mish, el otro perro del piloto, con quien mantenía un fuerte vínculo.

En su mensaje, Hart también expresó su preocupación por su otra mascota, evidenciando el difícil momento emocional que atraviesa. "Cuida mucho de mi MISH que ahí sí me muero. Qué momento más jodido", agregó.

La noticia se difundió rápidamente y generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo en este momento de dolor. Esto ocurre mientras continúan las especulaciones sobre una supuesta crisis con Korina Rivadeneira y versiones de una posible separación.

Mario Hart explica el delicado estado de salud de Maha

Horas después de anunciar la pérdida, Mario Hart decidió compartir más detalles sobre el proceso que llevó al fallecimiento de su mascota. A través de historias en Instagram, relató cómo la salud de Maha se deterioró de manera repentina, lo que tomó por sorpresa a la familia.

Según explicó, los primeros signos de alerta aparecieron apenas un día antes. "Ayer me di cuenta que algo no andaba bien con ella. Estaba bajando mucho de peso y su ánimo cada vez era peor junto a una caminada lenta", confesó.

El conductor señaló que lo que parecía ser una visita rutinaria terminó en una situación crítica. Tras llevar a Maha junto a Mish para un baño, los especialistas decidieron mantenerla en observación debido a su evidente debilidad.

A pesar de los esfuerzos médicos, la evolución fue desfavorable. Hart relató que el estado de su mascota empeoró en cuestión de horas, hasta que finalmente falleció ese mismo día. "Hoy simplemente amaneció muy mal y por la tarde se fue. Adiós mi gorda", expresó, acompañando su mensaje con emojis que reflejaban su tristeza.

Mario Hart reveló detalles del fallecimiento de su mascota.

En conclusión, la pérdida de Maha ha sido un duro golpe para Mario Hart, quien compartió su dolor con sus seguidores. Este momento coincide con rumores sobre su vida personal, lo que incrementó la atención mediática. Mientras recibe apoyo de sus fanáticos, el conductor atraviesa un duelo que evidencia el fuerte vínculo con su mascota.