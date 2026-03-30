Korina Rivadeneira sorprende al revelar que sufrió fuerte intoxicación: "Que dolor tan descomunal"

La modelo, Korina Rivadeneira, generó preocupación entre sus seguidores al revelar un delicado episodio de salud reciente. Aunque suele mostrarse activa en redes, sorprendió al exhibir su rostro afectado y contar que sufrió una fuerte intoxicación. La situación alarmó a sus fans, quienes le enviaron mensajes de apoyo.

Korina Rivadeneira revela fuerte intoxicación

A través de sus historias de Instagram, Korina Rivadeneira relató el complicado momento que atravesó, mostrando su rostro hinchado y evidenciando que tuvo que acudir de emergencia a un centro de salud. La modelo explicó que, pese a la gravedad del cuadro, logró mantener la calma para recibir atención médica.

"Es intoxicación, necesito comer rapidísimo para volar a la clínica, respiro de maravilla así que hay tiempo", señaló en un primer momento, intentando tranquilizar a sus seguidores.

Posteriormente, ya con mayor estabilidad, la también actriz brindó más detalles sobre lo ocurrido. Según explicó, se trató de una reacción fuerte que incluso requirió la aplicación de adrenalina, una experiencia que nunca había vivido antes y que describió como sumamente dolorosa.

"Fue una intoxicación fuerte, nunca antes me habían puesto adrenalina y no se la deseo a nadie. Qué locura ese dolor tan descomunal. Hasta ahorita estoy temblando por eso. Yo no había comido nada cuando me pasó, solo tomé una pastilla para el dolor de cabeza, pero jamás he sido alérgica a los AINES, supongo que el maquillaje pudo ser porque los ojos me picaban terriblemente o me cayeron ácaros en los ojos, ahí sí lo entendería todo. Lo importante es que ya estoy súper bien", explicó.

Sus palabras generaron alivio entre sus seguidores, quienes destacaron su fortaleza para enfrentar el episodio. A pesar del susto, la modelo aseguró que su estado de salud ya se encuentra controlado y fuera de peligro.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre los rumores de su separación?

En una conversación con 'Amor y Fuego', Korina Rivadeneira fue consultada sobre lo que viene pasando con Mario Hart. Como se recuerda, la pareja lleva casada varios años y tiene dos hijos juntos, pero últimamente no se les ve juntos en las redes sociales compartiendo como familia desde hace meses.

"¿Qué? Bueno, Mario y yo hemos decidido no hablar de nuestra vida privada. Como te digo, Mario y yo hemos decidido no hablar de temas privados. Si hay algo que tengamos que contar o que se vea de nuestra vida privada de repente va a ser a través de nuestras propias redes sociales", expresó.

Korina comenta que junto a su esposo han decidido no hablar ante los medios sobre su vida privada y que si hay algo que tengan que anunciar, lo harán por medio de sus redes sociales oficiales, pero señala que no se dejen llevar por los rumores.

"Pues sí, pero no siempre las redes sociales... de hecho yo no publico casi nada personal hace mucho, muy pocas cosas con los niños y de trabajo básicamente. Especulaciones han habido durante toda nuestra relación, sobre cualquier tipo de cosas y la mayoría de veces no han sido ciertas", declaró.

En conclusión, el reciente episodio de salud de Korina Rivadeneira alertó a sus seguidores, pero también mostró su capacidad para enfrentar situaciones difíciles con serenidad. Mientras se recupera de la intoxicación, dejó en claro su postura frente a los rumores sobre su vida personal.