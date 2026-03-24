Podcast 'La Manada' confirma crisis tras ampay de Mario Irivarren y anuncia pausa: "Lo hemos decidido"

El podcast 'La Manada' impactó a sus fans al confirmar que están atravesando una crisis tras la polémica generada por el ampay de Mario Irivarren. Laura Spoya y Gerardo Pe anunciaron en plena transmisión en vivo que el programa hará una pausa temporal.

'La Manada' se retira temporalmente tras ampay de Mario Irivarren

El podcast 'La Manada' sorprendió a todos al anunciar que hará una pausa temporal luego del escándalo que envuelve a Mario Irivarren. En plena transmisión en vivo, Laura Spoya y Gerardo Pe decidieron hablar claro y explicar qué está pasando dentro del programa.

La decisión llega tras los últimos días cargados de polémica, luego de que se difundieran imágenes del ampay del exchico reality que generaron comentarios en redes y televisión. Frente a esto, el equipo optó por no quedarse callado y salir a dar la cara ante su audiencia, tras no emitir un día antes el programa. Durante la transmisión, la conductora fue sincera y reconoció que el programa atraviesa una crisis.

"Hemos tomado la decisión de salir aquí con ustedes, porque siempre creemos que uno tiene que dar siempre la cara en todo tipo de momento... Somos bastante conscientes que ante todos los acontecimientos que han pasado, se ha generado una clara crisis que debemos aceptar en torno a nuestro programa", expresó.

Spoya también se dirigió a los seguidores que los acompañan desde hace tiempo, agradeciendo su apoyo en los buenos y malos momentos. Además, habló directamente a las marcas que trabajan con ellos, dejando en claro que asumirán lo que corresponde.

"Queremos dirigirnos con total transparencia también a nuestras marcas aliadas (...) queremos asumir esa responsabilidad también de tomar medidas que me parece y nos parecen que deben ser inmediatas... También comprometernos en recuperar la confianza que quizá se pueda haber visto resquebrajada... Y esto tiene que ser con acciones", comentó.

Harán cambios importantes en el programa

La pausa que anunciaron no es definitiva. Según explicó el equipo, este tiempo servirá para reorganizar el contenido y mejorar el rumbo del podcast. Quieren hacer cambios en todo lo que sea necesario para regresar con una propuesta más clara.

La conductora explicó que revisarán los temas, las dinámicas, la producción y hasta la forma en la que trabajan como equipo para ofrecer algo mejor al público. También dejó en claro que uno de sus principales objetivos es recuperar la confianza de la gente que los sigue día a día.

"Hemos decidido iniciar un proceso de reestructuración integral de este programa que va a contemplar revisión de contenidos, las dinámicas, lineamientos de edición, dirección, producción y toda la conformación del equipo en general (para) poderles hacer una propuesta mucho más contundente, sobre todo más entretenida, responsable", señaló.

¿Mario Irivarren continuará en el podcast?

Uno de los temas que más preocupaba a los fans era saber qué pasará con Mario Irivarren tras el escándalo. Ante eso, Gerardo Pe fue directo y aseguró que él seguirá formando parte del programa. Con esto, el conductor dejó en claro que, pese a todo, el equipo se mantiene unido y no habrá cambios en los integrantes principales.

"Con respecto a Mario, él va a seguir con nosotros sí o sí, esta mesa no se va a cambiar y no vamos a cambiar de canal tampoco", aclaró.

Ya tienen fecha para su regreso

A pesar de la crisis, 'La Manada' no se despide. Más bien, se toman unos días para reorganizarse y volver con más fuerza. Así lo dejó claro Laura Spoya. Por su parte, Gerardo Pe también adelantó cuándo volverán al aire.

"Hemos decidido que no vamos a dejar que este proyecto muera", aseguró Laura. "Nos volvemos a ver el lunes (...) vamos a seguir acá en este estudio, vamos a seguir con la misma mesa", dijo Gerardo Pe.

En conclusión, el podcast 'La Manada' vive un momento complicado tras el ampay de Mario Irivarren, pero ha decidido enfrentar la situación con transparencia. Con una pausa temporal y varios cambios en camino, el equipo busca recuperar la confianza de su público y regresar más fuerte.