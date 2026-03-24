Onelia Molina sobre guardar 'luto' a Mario Irivarren: "¿Por qué lo haría con quien me faltó el respeto?"

¡Habla claro y sin miedo! Onelia Molina rompió su silencio tras las críticas por no guardar 'luto' luego de su ruptura con Mario Irivarren. La modelo fue directa y dejó en claro que no piensa seguir ese consejo, pese a lo que digan en televisión o redes.

Onelia Molina se planta y rechaza 'luto' por Mario Irivarren

Todo empezó cuando Rafael Cardozo opinó que Onelia Molina debía tomarse al menos tres semanas sin salir ni mostrarse. Pero la influencer no dudó en responderle y marcar su posición frente a ese comentario. La integrante de reality fue consultada por una reportera de "América Espectáculos" y no se guardó nada. Desde el inicio, dejó claro que no está de acuerdo con esa idea.

"(Cuestionan mucho que haya salido, Rafael dice que debería llevar mínimo luto tres semanas. ¿Cómo tomas esas declaraciones?) Mmm malísimas. Yo creo que por qué tengo que guardar luto a una persona que me faltó respeto. No, no pienso igual que él, la verdad", respondió firme.

Lejos de mostrarse afectada o encerrarse, Onelia aseguró que continúa con su rutina normal. La modelo explicó que siempre ha tenido una vida social activa y que no piensa cambiar eso por su ruptura.

"Yo estoy haciendo las cosas bien, estoy tranquila, estoy saliendo con amigos, siempre he tenido una vida social muy activa y no la voy a dejar de tener", dijo.

Sus palabras reflejan que está enfocada en seguir adelante sin mirar atrás. Para ella, no hay razón para detener su vida por alguien que ya no forma parte de su presente. Además, defendió su derecho a divertirse sin que eso sea mal visto.

"(Además, tienes derecho a divertirte, ¿no?) Sí, claro que sí. Una diversión sana está bien", agregó Onelia.

Reconoce que le dolió, pero aprendió

Aunque ahora se muestra tranquila, Onelia también admitió que no fue fácil atravesar esta situación. La modelo contó que le costó ver las imágenes que marcaron el final de su relación. Sin embargo, aseguró que esa experiencia le sirvió para darse cuenta de muchas cosas y aprender.

"Sí, sí, estoy tranquila, o sea, yo siempre puse las manos al fuego por mi pareja y bueno, lamentablemente no era lo que creía, ¿no? Entonces, me costó, tuve que ver esas imágenes y aprendí", señaló.

Onelia dejó en claro que, a pesar de todo, no se arrepiente de lo que vivió. Más bien, considera que todo lo ocurrido le sirvió para crecer y tomar decisiones más firmes. Su actitud ha generado diversas reacciones. Mientras algunos la critican, otros la apoyan por no quedarse en el dolor y seguir con su vida. Lo cierto es que la influencer ha decidido no quedarse en el pasado y enfocarse en su tranquilidad.

En conclusión, Onelia Molina decidió cerrar ese capítulo y seguir adelante sin 'luto' ni reglas impuestas tras su ruptura con Mario Irivarren. Con respuestas claras y sin vueltas, dejó en evidencia que no piensa frenar su vida por nadie. Hoy, apuesta por su bienestar y por aprender de lo vivido sin perder su esencia.