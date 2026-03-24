Said Palao y la millonaria vida que perdería si termina con Alejandra Baigorria: "Es evidente la diferencia"

La reciente polémica entre Said Palao y Alejandra Baigorria tras el ampay en Argentina continúa dando de qué hablar. Más allá del escándalo mediático, el programa Magaly TV La Firme reveló que el chico reality podría enfrentar graves consecuencias financieras si la empresaria decide poner fin a su relación.

Lo que podría perder Said Palao

Según reveló Magaly TV La Firme, Said Palao se encuentra en una situación financiera delicada frente a Alejandra Baigorria. La vivienda que ambos comparten en Miraflores fue adquirida por la empresaria mediante un préstamo de casi dos millones de soles, el cual ella sigue pagando en solitario.

Las diferencias económicas entre la pareja resultan evidentes: mientras Baigorria ostenta un puntaje crediticio de 825 sobre 1000 en el sistema financiero, el guerrero registra apenas 83 puntos y aparece en rojo, según informó el programa.

Además del inmueble, Said corre el riesgo de perder el soporte económico y emocional que recibía de 'La Gringa de Gamarra' quien lo defendía públicamente y lo respaldaba frente a críticas; incluso, tras el ampay, él habría llorado frente a su pareja, un comportamiento que ella calificó como inusual.

"La diferencia es evidente, y no solo hablamos de dinero, sino también de la estabilidad emocional y el apoyo constante que él tenía", indicó el espacio televisivo, dejando en claro la magnitud de lo que podría perder Said en caso de una separación definitiva.

Said Palao reaparece junto Alejandra Baigorria

En medio de l a polémica se sigue generando rumores de reconciliación luego del escándalo en Argentina. Tras pedir perdón públicamente por su ampay, Said reapareció en redes sociales compartiendo un video junto a Alejandra y su hija.

En el clip compartido, Said y Alejandra aparecen frente al mar, participando en un juego de mesa junto a su hija. La grabación parece corresponder a un video promocional pactado desde hace algún tiempo, pero llamó la atención la naturalidad y el humor familiar que se percibe.

"Chicos, quiero jugar tranquila, nada de piconerías, nada", señaló Alejandra en un intento por mantener la calma. La hija del exintegrante de Esto es guerra intervino de inmediato con un comentario que provocó risas: "Para mi papá es imposible porque tú eres demasiado picón". Alejandra respondió con humor: "Eso no puede ser, esa no vale. Aquí nadie se salva".

Por su parte, Said Palao destacó la importancia de esos momentos, alejados por un instante de la polémica: "Pero lo mejor, nos reímos todo el tiempo". Las imágenes reflejan una dinámica familiar relajada, dejando entrever complicidad y cercanía entre los tres, aunque sin confirmar la reconciliación definitiva.

En conclusión, el caso de Said Palao y Alejandra Baigorria sigue acaparando atención: mientras él enfrenta riesgos financieros y emocionales si la relación termina, la pareja muestra destellos de cercanía familiar que alimentan rumores de reconciliación, aunque aún mantienen un equilibrio entre la polémica mediática y los momentos junto a su hija.