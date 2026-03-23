Said Palao reaparece junto Alejandra Baigorria y su hija tras ampay en Argentina: ¿Se reconciliaron?

La polémica entorno a Said Palao y Alejandra Baigorria sigue generando rumores de reconciliación luego del escándalo en Argentina. Tras pedir perdón públicamente por su ampay bailando con otras mujeres junto a amigos como Mario Irivarren y Patricio Parodi, Said reapareció en redes sociales compartiendo un video junto a Alejandra y su hija.

Video familiar muestra complicidad y risas

En el clip compartido, Said y Alejandra aparecen frente al mar, participando en un juego de mesa junto a su hija. La grabación parece corresponder a un video promocional pactado desde hace algún tiempo, pero llamó la atención la naturalidad y el humor familiar que se percibe.

"Chicos, quiero jugar tranquila, nada de piconerías, nada", señaló Alejandra en un intento por mantener la calma. La hija del exintegrante de Esto es guerra intervino de inmediato con un comentario que provocó risas: "Para mi papá es imposible porque tú eres demasiado picón". Alejandra respondió con humor: "Eso no puede ser, esa no vale. Aquí nadie se salva".

Por su parte, Said Palao destacó la importancia de esos momentos, alejados por un instante de la polémica: "Pero lo mejor, nos reímos todo el tiempo". Las imágenes reflejan una dinámica familiar relajada, dejando entrever complicidad y cercanía entre los tres, aunque sin confirmar la reconciliación definitiva.

Rumores de reconciliación y declaraciones de Alejandra

Hace pocos días, Said se disculpó públicamente con Alejandra y prometió hacer todo lo posible para recuperar su familia luego de ser captado bailando en un yate con mujeres, junto a sus amigos Patricio Parodi, Mario Irivarren y Francho Sierralta.

Alejandra, sin embargo, aclaró que aún no ha perdonado a Said y señaló que necesitan tiempo para evaluar la situación. Aunque ambos continúan viviendo en el mismo departamento, la empresaria enfatizó que necesita espacio para pensar y tomar decisiones sobre su matrimonio.

"Comunicación entre sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. Él está en la casa también, mayor detalle no les voy a dar, no les voy a mentir... Al final, cada pareja toma la decisión como quiere. Yo voy a ver si me voy de viaje; quiero ver qué voy a hacer, tengo trabajo. Yo en estos momentos necesito pensar", explicó Alejandra.

En conclusión, la reaparición de Said Palao junto a Alejandra Baigorria y su hija ofrece un momento de calma y complicidad familiar en medio de la polémica. Mientras la pareja reflexiona sobre su relación, los seguidores continúan atentos a cada gesto que pueda indicar un posible reencuentro definitivo.