Magaly destruye a Laura Spoya por manejar con brevete suspendido: "Parece una chiquilla malcriada"

Como se recuerda, Laura Spoya tuvo un accidente hace unos meses con un nivel mínimo de alcohol en la sangre y por ello, su licencia fue suspendida mientras dure las investigaciones. Ahora, Magaly la critica porque la modelo fue captada manejando a pesar de ello.

Magaly critica a Laura Spoya

En su programa de TV, Magaly Medina no dudó en comentar sobre cómo Laura Spoya fue captada manejando el pasado 1 de mayo llevando a sus hijos a pasear cuando tiene la licencia suspendida por investigación. Ante esto, la 'urraca' señala que la modelo no estaría soportando tener tanta atención tras ganar fama en las redes.

"Laura anda de error, en error, en error. Si ella no puede manejar esta popularidad que ha alcanzado por el éxito en el streaming, pero que está trayendo todo abajo por no saber manejar su vida personal", expresó.

Así mismo, la conductora de TV señala que cuando una persona de la farándula está en la cúspide de la notoriedad y éxito, debe cuidarse de cada uno de sus pasos en todo momento y con quiénes se rodea.

"Ella hizo mea culpa y todo, pero al día siguiente agarra el carro que no puede conducir. ¿Qué le cuesta quedarse en casa o hacer actividades en casa de amigos? se expone innecesariamente. Es grave lo que hace, manejar con licencia suspendida", declaro.

La tilda de chiquilla

La periodista Magaly Medina no dudó en arremeter contra la conductora del podcast 'La Manada' expresando los aparentes errores que estaría cometiendo y estaría comportando como una persona no madura que respeta las reglas.

"Parece una chiquilla malcriada y no es una adolescente, es una mujer de más de 30 con dos hijos. No des lástima, asume las condiciones como una mujer madura", añadió.

Cabe recordar que el pasado 12 de febrero, la modelo sufrió un grave accidente automovilístico luego de perder el control de su camioneta e impactar contra un muro en la avenida El Polo, en el distrito de Surco. A raíz de este hecho, se informó públicamente que la conductora de 'La Manada' ya no manejaba su vehículo por su licencia suspendida y que era trasladada por un chofer.

De esta manera, Laura Spoya parece haber intentado saltarse aquella restricción de no poder conducir por su brevete suspendido. Ahora, Magaly Medina la ha criticado fuertemente por no saber respetar, ya que es una persona pública y estaría cometiendo error tras error.