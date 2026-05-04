Gisela Valcárcel sorprende al revelar la construcción de su nueva casa frente al mar: "Mi sueño"

Gisela Valcárcel volvió a captar la atención al compartir avances de la construcción de su nueva casa frente al mar en Naplo. A través de sus redes, la "Señito" mostró detalles de este proyecto, que también refleja un proceso de renovación personal.

Gisela Valcárcel comparte su proceso y reflexiones personales

Mediante publicaciones acompañadas de fotografías, Gisela explicó que tomar la decisión de demoler su antigua casa fue un paso necesario para concretar su sueño. La conductora utilizó esta experiencia como una metáfora sobre la importancia de soltar el pasado para avanzar.

"Hace un tiempo vi cómo, para levantar mi sueño, debía primero tirar todo y dejar el terreno vacío, listo para empezar", expresó, dejando en claro que el proceso no fue sencillo, pero sí necesario.

La también empresaria compartió algunas lecciones que ha aprendido durante esta etapa. Entre ellas, resaltó la importancia de confiar en la intuición y rodearse de personas que respalden los proyectos personales.

"A veces debes dejar atrás lo que ya no da para más. Dale valor a tu intuición y deseos, son importantes. Confía en quienes, al escuchar tu visión, tus sueños..., te miran y dicen: 'Vamos, lo lograremos'. A veces son como ángeles... yo los tuve en cada paso de esta construcción", escribió.

Fiel a su estilo cercano, la conductora también invitó a sus seguidores a reflexionar sobre sus propios procesos personales, planteando interrogantes sobre el miedo a empezar de nuevo y los obstáculos que impiden cumplir sueños.

"Construir tu fortaleza exige dejar ir lo que ya no sirve, ponerte el casco, meterte al barro y confiar en la visión que otros todavía no pueden ver. Coméntenme, ¿sienten miedo de empezar todo de nuevo?, ¿Qué impide que realices tu próximo sueño?", añadió.

¿Regreso a la televisión? Esto dijo la 'Señito'

En paralelo a este proyecto personal, Gisela Valcárcel también dejó abierta la posibilidad de regresar a la televisión con un nuevo formato. Durante una transmisión en vivo en Instagram, la conductora habló sobre la opción de liderar nuevamente un programa de baile, lo que despertó la expectativa de su público.

Según explicó, este espacio estaría a cargo de su productora y se emitiría los sábados. Sin embargo, adelantó que no se realizaría en la tradicional "Esquina de la televisión", debido a la alta demanda de estudios en Panamericana Televisión.

"Me hubiera encantado, no saben cómo, hacerlo en la 'Esquina de la televisión', pero Panamericana se ha dedicado a estrenar tanto que entre JB, 'Al sexto día', ahora 'Doctor de guardia', 'Andrea', el magazine que dentro de poco estrenamos. Bueno, los sets están más que ocupados", comentó, evidenciando que el canal atraviesa un momento de intensa actividad.

Aunque no brindó mayores detalles sobre la fecha de estreno ni el formato definitivo, sus palabras bastaron para ilusionar a quienes esperan su retorno a la pantalla chica.

En conclusión, Gisela Valcárcel atraviesa una etapa de cambios significativos, tanto en el ámbito personal como profesional. La construcción de su nueva casa simboliza un proceso de renovación y aprendizaje, mientras que su posible regreso a la televisión mantiene expectante a su audiencia.