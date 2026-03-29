Isabella Ladera sorprende al confirmar que tiene 6 meses de embarazo: "Repleta de amor"

La influencer Isabella Ladera ha generado gran repercusión en las últimas semanas tras confirmar su embarazo con el exchico reality Hugo García. Ahora vuelve a estar en medio del ojo público luego de que la propia modelo revelara detalles sobre el avance de su gestación, sorprendiendo a muchos con el tiempo exacto que lleva.

Isabella Ladera muestra su embarazo y revela cuántos meses tiene

A través de sus redes sociales, Isabella Ladera ha compartido diversos momentos de esta nueva etapa en su vida, manteniéndose activa y cercana a sus seguidores. Sin embargo, recientemente llamó la atención al confirmar cuántos meses de embarazo tiene, despejando así las dudas que circulaban en torno a su estado.

"6 meses de ti", escribió en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen que dejó ver el avanzado estado de su embarazo. La publicación rápidamente generó reacciones y comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por esta nueva etapa.

Isabella Ladera revela que tiene 6 meses.

Además, la influencer compartió una serie de fotografías que corresponderían a unas vacaciones junto a Hugo García. En dichas imágenes, se le observa luciendo su vientre de embarazo, en un ambiente relajado y lleno de complicidad. Junto a las postales, dejó un mensaje cargado de emotividad:

"Rellena, rodeada, repleta de amor, confía que el que nos cuida nunca duerme", reflejando la felicidad que atraviesa en este momento.

Estas publicaciones no solo confirmaron su embarazo, sino que también evidenciaron el sólido vínculo que mantiene con su pareja, consolidando una etapa personal que ambos comparten públicamente.

Hugo García confiesa que se siente 'embarazado' con Isabella Ladera

Hugo García sorprendió a todos al contar que, aunque no está embarazado, siente varios síntomas parecidos desde que su pareja, Isabella Ladera, espera a su bebé. El exchico reality lo dijo entre risas, pero fue totalmente sincero con sus seguidores.

Todo ocurrió cuando abrió una cajita de preguntas en Instagram. Ahí, un usuario le preguntó cómo hacía para mantenerse disciplinado con el deporte. Sin embargo, su respuesta terminó revelando algo que nadie esperaba.

"¡Siempre he sido súper disciplinado pero ahorita es algo que me está costando demasiado! y verdad para ser totalmente sincero, cuando les digo que tmb estoy 'embarazado', no les miento, tengo muchos antojos (creería que hasta más que mi panzona hermosa)", confesó.

Hugo explicó que no solo se trata de antojos. Según contó, también está pasando por otros cambios que lo tienen sorprendido y que nunca había sentido antes: tiene antojos, sueño y está más sensible. Incluso comentó que más adelante contará con más detalle lo que está viviendo, sobre todo pensando en otros hombres que están por ser papás.

"Aparte tengo mucho sueño, estoy muy sensible y muchas cosas más jajajaja es demasiado loco (ya les contaré acerca de este tema para todos los papás primerizos)", dijo, dejando ver que esta etapa lo tiene movido emocionalmente.

Hugo García asegura que se siente 'embarazado'. (América Espectáculos)

En conclusión, el embarazo de Isabella Ladera y Hugo García sigue captando la atención en redes sociales. Mientras ella comparte el avance de su gestación, él suma humor a su experiencia como futuro padre. Juntos reflejan una etapa llena de emoción, cariño y complicidad.