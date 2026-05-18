Kevin Salas sobre las críticas por su rol como mánager de Estrella Torres: "Somos un equipo"

La relación entre Estrella Torres y Kevin Salas vuelve a captar la atención mediática. En los últimos meses, la pareja ha recibido comentarios por el rol de Salas como representante artístico de la cantante. Ante las críticas y señalamientos de que "vive" de ella, el empresario decidió pronunciarse.

Kevin Salas responde a quienes lo critican por ser mánager de Estrella Torres

En recientes declaraciones recogidas por Trome, Kevin Salas habló sobre los comentarios que suele recibir en redes sociales por trabajar como representante de Estrella Torres. El esposo de la cantante señaló que entiende que siempre existirán críticas, pero afirmó que no permite que estas afecten su tranquilidad.

"Sobre el tema de las redes, lo tomo bastante tranquilo y con humor porque entiendo que siempre habrá personas que van a opinar sin conocer realmente lo que uno hace", manifestó.

Asimismo, resaltó que cuenta con la preparación necesaria para asumir el manejo artístico de la intérprete y aseguró que ambos trabajan como un verdadero equipo para consolidar la carrera musical de la artista.

"Está de más decir que soy una persona preparada para gestionar la carrera de mi esposa. Me estoy enfocando bastante en que crezca y pueda internacionalizarse como artista. Somos un equipo. Lamentablemente, hay personas que intentan minimizar o hacer esas bromas, pero no me afecta", precisó Salas.

Además, el empresario comentó que junto a Estrella Torres atraviesan una etapa positiva luego de culminar una gira por Europa. Según explicó, ambos aprovecharon unos días de descanso en París tras el intenso trabajo que realizaron en las últimas semanas.

"Sí. Estamos aprovechando unas vacaciones también porque trabajamos arduamente. Hace poco estrenamos un videoclip inédito de una canción que ha postulado a los Latin Grammy. Ha sido un trabajo duro y nos ha tomado bastante tiempo ejecutarlo, así que ahora nos estamos relajando un poco en París", comentó.

Estrella Torres habla de su deseo de ser madre

Durante su participación en el programa 'Sábado Súper Star', Estrella Torres y su esposo fueron consultados sobre la posibilidad de agrandar la familia. Lejos de esquivar la pregunta, la cantante respondió con total sinceridad y dejó en claro que ambos ya han considerado seriamente esta etapa.

"Yo sí. Ya queremos. Él tiene 34 y yo 29, así que tampoco tan chibolos no estamos, ya queremos ser papás. Queremos a dos hijos, gemelitos, pero vamos a hacer un tratamiento, no sé, me recomiendas tu doctor...", expresó la artista entre risas, sorprendiendo incluso al conductor Ernesto Pimentel.

Sus palabras reflejan no solo el deseo de formar una familia, sino también una planificación clara junto a su pareja. La reacción del público fue inmediata. En distintas plataformas digitales, los usuarios celebraron la sinceridad de la cantante y destacaron la etapa de estabilidad que vive, tanto en lo personal como en lo profesional.

En medio de los comentarios en redes sociales, Estrella Torres y Kevin Salas prefieren enfocarse en sus metas personales y profesionales. Mientras trabajan en nuevos proyectos musicales, la pareja también piensa en formar una familia, demostrando que atraviesa una etapa estable en su relación.