Yaco Eskenazi dedica mensaje a Natalie Vértiz tras llamado a casting de Victoria's Secret: "Ya eres un angelito"

Natalie Vértiz sorprendió al revelar que fue invitada al casting presencial de Victoria's Secret, una reconocida marca internacional. La exMiss Perú recibió múltiples mensajes de felicitación por este logro, destacando especialmente el de su esposo Yaco Eskenazi, quien no dudó en expresarle su orgullo.

Yaco Eskenazi manda tierno mensaje a Natalie Vértiz

Recientemente, Natalie Vértiz sorprendió al revelar que fue invitada al casting presencial para aspirar a convertirse en "ángel" del Victoria's Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos de moda más importantes a nivel mundial, que reúne a reconocidas modelos internacionales.

Tras la difusión de esta noticia, su esposo Yaco Eskenazi no tardó en pronunciarse públicamente. El conductor y creador de contenido compartió la publicación de su esposa en sus redes sociales y le dedicó un mensaje que evidenció su orgullo por este nuevo logro en su carrera como modelo.

"Eres increíble y luchas por tus sueños sin descanso. Te amo y para los EV ya eres un angelito, mai lo", escribió, dejando en claro el apoyo constante que le brinda a la madre de sus hijos en cada uno de sus proyectos profesionales.

Mensaje de Yaco a Natalie

Natalie Vértiz fue convocada a casting de Victoria's Secret

A través de sus redes sociales, Natalie Vértiz compartió su entusiasmo al mostrar su video para el casting global y el correo que recibió de Victoria's Secret, en el que la reconocida marca de lencería la invitaba a una audición presencial para el desfile de 2026 en Estados Unidos.

"Hola Natalie, ¡felicidades! (...) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show 2026", se lee en el mensaje que la modelo publicó en sus redes.

La exconductora de 'Estás en todas' acompañó el contenido con una breve pero significativa frase que reflejó la emoción que atraviesa en este importante momento de su carrera internacional.

"¡Está pasando!", escribió Vértiz, dejando ver su alegría por la oportunidad.

Desde hace varios años, la exMiss Perú ha expresado públicamente su deseo de alcanzar uno de sus mayores objetivos en el mundo de la moda: formar parte del grupo de "ángeles" de Victoria's Secret, un sueño que hoy parece estar cada vez más cerca de hacerse realidad.

De esta manera, Natalie Vértiz recibió el respaldo de sus seguidores y compatriotas, así como el de sus amigos cercanos. Asimismo, no faltó el apoyo de su esposo y padre de sus hijos, Yaco Eskenazi, quien se mostró especialmente orgulloso y emocionado por este nuevo paso en su carrera, destacando su esfuerzo constante y el compromiso con sus sueños.