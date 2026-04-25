Luciana Fuster sufre accidente tras participar en casting de Victoria's Secret: "No puedo creerlo"

Luciana Fuster es una de las modelos peruanas más queridas a nivel internacional, que ha causado conmoción cuando ganó el Miss Grand International 2023 en Vietnam. Ahora, la exreina de belleza está postulando para convertirse en un 'ángel' de Victoria's Secret, pero acaba de sufrir un accidente con posible fractura.

¿Qué pasó con Luciana Fuster?

A través de una historia publicada en sus redes sociales, Luciana Fuster compartió un video donde revela el gran problema que tuvo momentos antes. Durante el día la modelo compartía su día de trabajo entre grabaciones, pero luego cuenta que se acaba de fracturar un dedo del pie.

Lejos de salir asustada, la joven peruana se mostró feliz, pero desconcertada por lo imprevisto de la situación. Ya que tendría uno de los dedos del pie fracturado y podría complicar sus próximos planes.

"En un acto inesperado de la vida, me rompí el dedo del pie. Estoy como un 87% segura porque ya me he roto el dedo chiquito en el otro pie cuando era pequeña y me rompí el dedo gordo cuando competí en el programa (Esto es Guerra). Sé el dolor y la sensación que se siente, se está poniendo morado, igualito. No puedo creerlo, tengan cuidado con su dedo chiquito", declara.

Luciana Fuster sufre accidente pic.twitter.com/g00JSmL1Tu — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) April 25, 2026

Su postulación a Victoria's Secret

La página de Victoria's Secret compartió un video donde muestra a todas las participantes que postulación a convertirse en una de sus 'ángeles' para su siguiente desfile. Es así como apareció la foto de la peruana Luciana Fuster entre ellas sorprendiendo a sus seguidores. Por medio de sus redes, la peruana expresó su emoción señalando que es uno de sus sueños y luce totalmente nerviosa, pero con muchas ganas.

"Atrapada. Ya vieron que mandé mi postulación para ser un 'ángel' de 'Victoria's Secret'. ¿Ustedes se imaginan que eso se logre? Hasta nerviosa me pongo. Increíble sería. Los amo. Me enteré por ustedes. Empezaron a comentar, entré y vi mi cara. Cumplí. Mandé, no cara lavada, pero algo súper sencillito, el make up. No me imaginé que iban a subir la foto", declaró.

De esta manera, la peruana Luciana Fuster está avanzando poco a poco en su carrera como modelo a nivel internacional. Aunque ahora, la exreina de belleza reveló que sufrió un accidente donde al parecer se ha fracturado el dedo chiquito de su pie chiquito, causando un poco de consternación y preocupación entre sus fans debido a su pronto casting.