Laura Pausini frena su concierto en Lima y reclama a fans: "Pagan mucho, pero no saben mis canciones"

Laura Pausini regresó a los escenarios en Perú tras más de dos años de ausencia, generando gran expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, la reconocida cantante italiana sorprendió al público al protagonizar un curioso momento durante su presentación en vivo, el cual no tardó en volverse viral.

Laura Pausini reclama a primera fila por no cantar sus canciones

Este sábado 18 de abril, Laura Pausini se presentó en el Arena 1 de la Costa Verde, en San Miguel, donde vivió un momento inesperado durante su espectáculo. La cantante detuvo brevemente su show al notar la escasa reacción de un grupo de asistentes ubicados cerca del escenario, quienes no acompañaban sus canciones con el mismo entusiasmo que el resto del público.

El hecho ocurrió mientras interpretaba 'Ángeles caídos', cuando la artista percibió que la primera fila permanecía en silencio, lo que la llevó a interrumpir su presentación en vivo. En ese momento, expresó su incomodidad frente a los asistentes:

"Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando (grabando) a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones".

Pese a retomar el concierto, la intérprete no ocultó su molestia y volvió a dirigirse al público ubicado en la zona frontal. "Allá cantan todos, y en primera fila no cantan chicos", señaló la italiana. Incluso solicitó que las cámaras enfocaran a los asistentes para evidenciar su reacción. "Chicos de la primera fila, mover los labios", agregó.

Finalmente, Laura Pausini continuó con la canción hasta finalizarla, aunque luego se retiró brevemente del escenario con un gesto de desaprobación, dejando en evidencia su incomodidad por lo ocurrido durante la presentación.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde generó debate entre los usuarios. Muchos señalaron que el incidente representó un desaire hacia Laura Pausini y que debido a esto, la artista no logró conectar completamente con el público peruano durante su presentación.

Laura Pausini logró sold out en Lima

Laura Pausini consiguió un 'sold out' pocos días después del inicio de la venta de entradas para su concierto en Lima, generando gran expectativa entre sus seguidores. El espectáculo formó parte del 'Yo Canto World Tour', gira con la que la cantante italiana regresó al Perú tras más de dos años de ausencia.

El evento reunió aproximadamente a 15 mil personas en el Arena 1 de San Miguel, confirmando la alta demanda por su presentación. Las entradas se agotaron rápidamente, con precios que variaron entre S/650 en zona Platinum, S/450 en zona VIP y S/250 en zona general.

En conclusión, Laura Pausini vivió una noche de gran éxito en Lima, con un concierto completamente lleno, aunque el espectáculo también dejó un momento de tensión tras su inesperado reclamo a parte del público en primera fila por su poca reacción durante el show.