Cachay queda fracturado tras agresión y operación costaría S/25 mil: "No puedo mover los dedos"

Cachay atraviesa un momento muy difícil luego de ser agredido durante una presentación en Olmos, Lambayeque. El conocido cómico José Luis "Cachay" Ramos, de 66 años, fue empujado por un hombre en pleno show y terminó cayendo por las gradas frente a todo el público.

El hecho causó gran preocupación entre sus seguidores, pues la caída pudo terminar en una tragedia. Aunque el humorista logró levantarse y fue ayudado por los asistentes, ahora enfrenta una fractura en la muñeca y una posible operación que costaría cerca de S/25 mil.

Cachay cuenta cómo fue empujado en pleno show

En conversación con "América Hoy", Cachay recordó el terrible momento que vivió durante su presentación. Según contó, todo ocurrió mientras realizaba un número inspirado en Juan Gabriel, donde jugaba con el público como parte de su personaje.

El cómico explicó que se acercó a un hombre, pero notó que no estaba de buen humor. Por eso, decidió no insistir. Sin embargo, cuando se volteó, el sujeto lo empujó con fuerza desde una zona alta.

"Yo tuve un tiktok, un musical de Juan Gabriel. Entonces Juan Gabriel es un personaje coqueto que juega con el público. Y yo me acerco al tipo, pero lo veo medio serio, y ahí nada más queda, pues. Me voy a retroceder, cuando volteo, el señor me avienta desde la último escalera", contó.

@ameg_pe 19.05.26 | Cachay queda fracturado tras agresión y revela que operación costaría S/25 mil. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Cachay aseguró que la caída pudo tener consecuencias mucho más graves. El artista señaló que, si no reaccionaba a tiempo, pudo golpearse la cabeza y quedar muy mal.

"Lo que ha hecho él, el señor, es intento de homic... Si yo caigo de espaldas, ya no estuviera hablando contigo, porque me hubiera destrozado la cabeza", confesó.

Operación de Cachay costaría S/25 mil

El humorista contó que, al sentir que podía caer de espaldas, puso los brazos para protegerse. Sin embargo, esa reacción terminó afectándole la muñeca, donde ahora tiene una fractura que necesitaría una operación.

"Entonces yo era para caer de espaldas, o sea, era para golpearme la cabeza. He puesto mis brazos atrás, y lo que me malograba fue la muñeca, porque me tienen que poner unos tornillos, todo. Y la clínica más o menos me está cobrando 25,000", comentó.

Cachay también mostró su brazo enyesado y reveló que no puede mover algunos dedos de la mano afectada. El cómico se mostró preocupado por su salud y por los gastos que tendrá que asumir tras la agresión.

"Estos son los dedos que no los puedo mover, que los tengo como muertos, como que me duele", dijo mientras enseñaba su lesión.

Sobre el agresor, Cachay contó que fue detenido gracias al público, que reaccionó rápidamente tras ver lo ocurrido. Luego, el hombre fue llevado a la comisaría de Olmos.

"Lo tienen detenido en la comisaría de Olmos, porque el mismo público lo ha agarrado y lo ha traído a la comisaría. (¿Y se está haciendo cargo él?) Menos mal que se está haciendo cargo. Vamos a ver acerca de mi salud", confesó.

En conclusión, Cachay vive un momento delicado tras ser empujado en pleno show y terminar con una fractura en la muñeca. El cómico reveló que necesitaría una operación de cerca de S/25 mil y que no puede mover algunos dedos. Ahora espera recuperarse y continuar con la denuncia para que la agresión no quede impune.