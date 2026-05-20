Yahaira revela que quiere convertirse en madre con Luis Fernando Rodríguez: "Me gustaría una niña"

La artista Yahaira Plasencia confirmó hace unas semanas que sí mantiene una relación romántica con Luis Fernando Rodríguez tras meses se especulación. Ahora, la salsera ha revelado que sí le gustaría convertirse en madre con su actual pareja.

Yahaira quiere tener una hija con Luis Fernando

La intérprete Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales junto a su amiga Suu Rabanal, reconocida cantante peruana. Durante la conversación hablaron sobre su carrera profesional, las giras internacionales, pero también el tema amoroso.

Es así como Suu Rabanal le pregunta si ha pensado en convertirse en madre pronto, ya que anteriormente expresó su deseo de tener un hijo. Ante eso, la salsero primero señaló que actualmente no estarían en sus planes y que es una gran responsabilidad.

"¿No quieres tener hijitos pronto?", le pregunta Suu, y Yahaira responde: "No, no veo todavía (¿En cuánto tiempo?) no sé, no me veo con hijos ahora. Siento que es difícil ser mamá, creo que uno aprende haciendo, es una responsabilidad muy grande, a mí me da un poco de miedo".

Aunque en un futuro no muy cercano, la 'Patrona' reveló que en algún momento sí desea ser madre, pero con su actual pareja Luis Fernando Rodríguez y que incluso, desearía tener una niña para que continue el legado.

"¿Pero sí te gustaría?", le pegunta, y Plasencia dice: "En algún momento y con él, Luis Fernando. Me gustaría una mujer, para que haya una Yahaira más, para que continue le legado. Me da un poco de miedo, pero en algún momento va tener que darse".

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

La salsera Yahaira Plasencia estuvo presente en el programa 'Amor y Fuego' donde habló de su relación amorosa con Luis Fernando Rodríguez. Aunque la cantante nunca quiso confirmarlo, finalmente decidió oficializar señalando incluso el tiempo que tienen como pareja y que se encuentra muy tranquila viviendo esta bella etapa.

"¿Cuántos meses tienes ya con Luis Fernando?", le pregunta Gigi, y Yahaira responde: "¿Por qué de frente así? llevamos un corto tiempo, pero estamos yendo paso a paso y muy bien (¿Cuánto tiempo están?) cinco meses, es que no quiero decir la fecha. Como les digo, quiero llevarlo tranquilo, no quiero dar más detalles. No tengo limitaciones, hago mi trabajo súper tranquila, no me están llamando".

De esta manera, Yahaira Plasencia se encuentra viviendo en una etapa muy bonita con Luis Fernando Rodríguez. Aunque aún no está en sus planes convertirse en madre, sí desea tener una hijita con su actual pareja en un futuro.