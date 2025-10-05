Suu Rabanal rompe su silencio tras revelaciones de Suheyn Cipriani sobre César Vega: ¿Qué dijo la salsera?

Suu Rabanal finalmente habló sobre cómo la afectaron las declaraciones de Suheyn Cipriani, quien reveló en el programa El Valor de la Verdad haber sido víctima de agresión física por parte del cantante César Vega. Como se recuerda, en la entrevista, Cipriani aseguró que Vega la golpeó mientras estaba embarazada y que, además, mantenía contacto con Suu, su expareja.

Suu Rabanal enfrentó preguntas sobre el caso de César Vega

Durante su participación en Esta Noche con la Chola Chabuca, la salsera fue consultada directamente por la conductora sobre cómo estas revelaciones impactaron en su entorno familiar. Aunque visiblemente incómoda, Suu reconoció que la polémica afectó a su hogar, pero evitó profundizar en el tema y se mantuvo firme en su decisión de no hablar mal del padre de su hijo.

"Demasiado, Cholita, pero como siempre, ya todo el mundo sabe qué tipo de carrera he llevado y cómo la he manejado. Siempre me mantengo al margen de absolutamente todo. Son muchos años los que llevo en el medio y esta no es la excepción. Siempre pienso que las cosas las debo resolver correctamente y eso estoy haciendo", expresó Rabanal, dejando entrever que prefiere mantener la calma y resolver los conflictos lejos de los medios.

Además, la exintegrante de Son Tentación recalcó que ya no tiene ningún tipo de vínculo sentimental con César Vega. "Estoy separada hace más de cuatro años", aclaró, dejando en evidencia que no piensa involucrarse en los problemas personales del salsero. Con estas palabras, Rabanal marcó distancia del escándalo protagonizado por su expareja y la modelo Suheyn Cipriani.

Suu Rabanal confirma que tiene una nueva relación

Durante la misma entrevista, la intérprete sorprendió al confirmar que actualmente atraviesa una etapa sentimental estable. Aunque no brindó detalles sobre la identidad de su pareja, se le notó emocionada al hablar del tema e incluso dedicó una canción en vivo.

"Estoy en una relación, cholita", confesó sonriente antes de interpretar "Eres Todo en Mí", uno de los temas más representativos de su carrera. La artista aprovechó el momento para agradecer al público que la sigue desde sus inicios y enfatizó que está enfocada en su felicidad y en su crecimiento profesional.

Con sus recientes declaraciones, Suu Rabanal ha dejado en claro que no permitirá que los conflictos del pasado empañen su presente. Fiel a su estilo reservado, la cantante peruana ha preferido mantenerse al margen de las acusaciones contra César Vega, priorizando la tranquilidad de su familia y su estabilidad emocional.