RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Bromea con sus fans!

Suheyn Cipriani se divierte tras ser apodada como 'La Patrona de los Malandros': "Me gusta"

En el programa de Magaly, Suheyn Cipriani se presentó para hablar sobre el apodo que ha recibido de sus seguidores, 'La Patrona de los Malandros'.

Suheyn Cipriani apodada como 'La Patrona de los Malandros'
Suheyn Cipriani apodada como 'La Patrona de los Malandros' (Composición Karibeña)
02/10/2025

Hace algunas semanas atrás, Suheyn Cipriani estuvo en 'El Valor de la Verdad' donde reveló que tiene un gusto diferentes en los hombres y que le gustan medio 'malandros'. Esto llamó la atención de sus fans que la apodaron la 'Patrona de los Malandros'. 

La Patrona de los Malandros

La modelo Suheyn Cipriani llegó al programa de 'Magaly TV: La Firme' para contar sobre su más reciente comunidad que ha formado en sus redes sociales. La joven aceptó que se divierte con sus fans y más cuando fue apodada como la 'Patrona de los Malandros'. 

"Que tal chapa me han puesto la verdad (yo veo que tu disfrutas de esa 'chapa') sí, me gusta ser la 'Patrona de los Malandros'. Ser la Miss quedó atrás, ya son otros tiempos", expresó la joven. 

Después, recuerda lo que mencionó en el programa 'EVDLV' donde señala que le gustaban 'medios malandros', pero que ahora le escriben supuestamente varios malandros de verdad o que quieren convertirse para ser apto para sus gustos. 

"Dije 'medio' y me escriben completamente 'malandros', ya se salió de control, yo bromeo con ellos. Me escriben a mi Instagram o TikTok, no los respondo solo lo tomo a la broma. Es un chiste que creció en la comunidad, cree una comunidad bonita, a la gente le gustó la broma y lo explotamos entre nosotros mismos", añadió. 

Natalia Málaga tendría que pagar 10 mil soles por reparación civil a la nuera de Eva Ayllón
Lee también

Natalia Málaga tendría que pagar 10 mil soles por reparación civil a la nuera de Eva Ayllón

¿Suheyn Cipriani cambiará de gustos?

Así mismo, la ex de César Vega señala que nunca ha tenido una preferencia de personas que son 'malandros' y que el padre de su última hija fue el único. Además, la modelo dejó en claro que cambiará de gustos por hombres de bien y sobre todo, que no esté involucrado en el rubro de la música. 

"No es que me gusten los malandros (el último lo era) si bueno, es el único con quien he estado la verdad, nunca he estado con malandros. Ya no me fijaré, cambiaré de gustos. Error solo una vez en mi vida, solo chicos de bien. Solo deportistas que tomen agüita, nada de cantantes", expresó la joven con mucha sinceridad.

Bryan Torres afirma que dejó atrás las infidelidades a Samahara Lobatón: "Estamos viviendo una etapa bonita"
Lee también

Bryan Torres afirma que dejó atrás las infidelidades a Samahara Lobatón: "Estamos viviendo una etapa bonita"

De esta forma, Suheyn Cipriani deja en claro que no le gustan 'malandros' como su pareja amorosa, pero se divierte con su comunidad al ser nombrada como la 'Patrona de los Malandros'. Afirma que a través de esta plataforma se muestra tal como es y le agrada recibir el apoyo de sus seguidores. 

Temas relacionados broma la patrona de los Malandros Magaly se divierte Suheyn Cipriani

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

¡Ya es parte de la familia! Chechito celebró el cumpleaños de la bailarina Angye Zapata

Artistas de cumbia saludaban a "El Monstruo" bajo amenazas: revelan audio donde extorsiona a Agua Marina

Tula Rodríguez recrea emotivo momento junto a Javier Carmona ysu hija Valentina: "El mejor equipo de tres"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña