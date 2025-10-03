Suheyn Cipriani expone cuánto quiso dar César Vega para la pensión de su hija: "Vamos a ir a juicio"

Suheyn Cipriani rompió su silencio en una entrevista con Magaly Medina y contó que la situación con César Vega, padre de su hija, no está nada fácil. Según reveló, el cantante le ofreció un monto para la pensión de la menor, que ella consideró insuficiente y que la llevó a confirmar que el tema terminará en un juicio.

Suheyn enfrentará a César Vega por pensión de su hija

La modelo Suheyn Cipriani reapareció en televisión para contar detalles de su situación actual con el cantante de salsa César Vega, padre de su hija. En una entrevista en "Magaly TV La Firme", reveló que el artista solo ofreció 2.000 soles para la manutención de la menor, cifra que ella considera insuficiente. Ante esto, anunció que el tema llegará a los tribunales.

Magaly le preguntó cómo es hoy su vínculo con el salsero y Suheyn no dudó en responder de manera contundente. Aunque aseguró que ya superó a Vega como pareja, confesó que aún está atravesando un proceso emocional.

"No sé nada de él. Ya mi relación es nula. Yo tengo bloqueados familiares", dijo. "Sí, o sea, como pareja lo he superado, sí, pero todavía estoy en un proceso de sanación. Es un proceso largo sanar, ¿no?", explicó.

La conciliación fallida

Uno de los puntos más delicados fue cuando Magaly quiso saber si César cumplía con su rol de padre. Suheyn contó que intentaron un acuerdo, pero que no llegaron a nada.

"Sí, o sea, digamos que ahorita hicimos una conciliación, no llegamos a conciliar porque él me estaba ofreciendo 2,000 soles para la bebé y vamos a ir a juicio, ¿no?", declaró.

Las palabras sorprendieron a la conductora, quien no dudó en expresar su opinión. Su reacción dejó en claro de qué lado está en este conflicto.

"Ay, qué terrible, ¿no? Tener que ir a juicio por algo que es una obligación. Yo nunca entenderé a esos hombres que se olvidan de por qué traen hijos al mundo", señaló Magaly con molestia.

Camino al juicio. La modelo recalcó que no aceptará ese monto porque no cubre las necesidades de su hija. Por ello, confirmó que seguirá adelante en un proceso judicial contra Vega. La decisión fue aplaudida por la conductora, quien resaltó que como madre tiene todo el derecho de exigir lo justo para la crianza de la pequeña.

Suheyn sobre la relación con su madre

En otro momento de la entrevista, Magaly Medina le preguntó sobre su relación con su mamá. Suheyn Cipriani sorprendió con su respuesta.

"No, tampoco me he reconciliado con ella. Creo que aprender a cortar vínculos tóxicos es importante y yo corté eso y me siento muy bien, ahora. He aprendido a estar sola", destacó.

La 'Urraca' calificó esa postura como algo valioso. Por su parte, la expareja de César Vega añadió que ahora disfruta de su independencia.

"Me gusta mucho estar sola. Antes era un tema más de necesidad mía. O sea, yo buscaba a estas personas porque yo necesitaba de alguien y encontraba en ella, lo encontraba en mi ex. Y al día de hoy ya no necesito buscar a nadie para estar bien, ¿sabes? Yo soy en mi casa con mis hijos", contó y cerró con un mensaje de empoderamiento: "Ya escoges, o sea, ya no tengo necesidad de nadie".

En conclusión, el caso de Suheyn Cipriani y César Vega vuelve a mostrar que las diferencias entre padres separados pueden terminar en los tribunales. Ella asegura que seguirá firme para que su hija reciba lo que le corresponde. Mientras tanto, dejó claro que como mujer ya no depende de nadie más que de sí misma y sus hijos.