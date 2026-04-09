Tula Rodríguez se quiebra al despedir a su hija que vivirá en el extranjero: "Más de la mitad de mi vida se va"

La conductora Tula Rodríguez protagonizó un momento emotivo al anunciar que su hija, Valentina Carmona, dejará el Perú para estudiar en el extranjero. A través de redes sociales, la actriz compartió un video que conmovió a sus seguidores, mostrando lo difícil que es afrontar esta nueva etapa lejos de su única hija.

Tula Rodríguez se quiebra por partida de su hija

Con evidente nostalgia, la conductora confesó que este proceso le genera sentimientos encontrados. Aunque se siente orgullosa por el logro académico de Valentina, no puede evitar el dolor que implica su partida, sobre todo por el estrecho vínculo que ambas han construido tras la muerte de su esposo, Javier Carmona.

"Este es un video difícil, distinto... soy una mujer fuerte, no sé si estoy contenta. Les cuento, Valentina se va a vivir fuera de Perú sin mí, creo que llegó el momento más difícil para una mamá que es ver que su bebé alza vuelo y se. Si me pongo triste no es por lo que le viene a mi hija sino que al ser solo nosotras dos, sentí que más de la mitad de mi vida se va", expresó visiblemente afectada.

El video que compartió incluyó una recopilación de momentos familiares junto a su hija y su fallecido esposo, lo que intensificó la carga emocional del mensaje. En sus palabras, Tula dejó en claro que, pese a la tristeza, confía plenamente en la formación y valores de Valentina, lo que le permite afrontar la separación con esperanza.

"Me apena, pero me alegra porque estoy segura y confiada que los conocimientos bien puestos, que está bien criada y que tiene los valores como tiene que ser. Estoy segura que a Valentina le vienen cosas maravillosas y que ahora me tocará ver de lejos sus triunfos y sus caídas también", agregó.

La publicación cerró con un abrazo entre madre e hija, reflejando la fortaleza de su relación. La conductora ya había expresado su temor ante este momento, señalando que la ausencia de su esposo fortaleció su vínculo con Valentina. Aun así, reafirmó que su prioridad es apoyar sus sueños, incluso a la distancia.

La carrera que eligió Valentina Carmona

Más allá de la emotiva despedida, otro aspecto que ha generado admiración es la carrera profesional que eligió la joven. A sus 16 años, Valentina logró ingresar a una universidad internacional tras un destacado desempeño académico, lo que evidencia su disciplina y compromiso.

En un inicio, la adolescente evaluó carreras como Veterinaria o Derecho, pero finalmente eligió Audiología, una decisión con significado personal. Valentina nació con una discapacidad auditiva y usa una prótesis, por lo que busca especializarse para ayudar a personas en situaciones similares.

Este logro no es casual. Gracias a su rendimiento escolar, la joven se mantuvo en el tercio superior de su centro educativo, lo que le permitió obtener el ingreso directo a dos prestigiosas universidades en julio de 2025. Su historia ha sido destacada por usuarios en redes, quienes resaltan su esfuerzo y vocación de servicio.

Para Tula, este camino representa la confirmación de que su hija está preparada para enfrentar nuevos retos. Aunque la separación física será un desafío, la conductora ha reiterado que se siente orgullosa del rumbo que ha decidido tomar.

En conclusión, la partida de Valentina Carmona marca un antes y un después para Tula Rodríguez. Entre la tristeza y el orgullo, la conductora enfrenta el reto de dejar ir a su hija para que cumpla sus sueños. Mientras la joven inicia una nueva etapa en el extranjero, su historia refleja esfuerzo y un vínculo familiar que se mantiene pese a la distancia.