María Pía Copello sorprende con video tras salida de figuras de Zaca TV: "Que vengan a mi canal las tres"

María Pía Copello volvió a encender las redes sociales con un video que no pasó desapercibido. La influencer y conductora publicó un clip lleno de humor pocos minutos después de que se anunciara la salida de tres figuras principales de Zaca TV, lo que generó revuelo, risas y muchas especulaciones entre sus seguidores.

¿María Pía se jalará a exintegrantes de Zaca TV a su canal digital?

El anuncio de la salida de Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto del programa "Somos lo que Somos" de Zaca TV tomó por sorpresa a miles de usuarios. Sin embargo, quien rápidamente reaccionó fue María Pía Copello, que lanzó un video donde simula enterarse de la noticia y propone una inesperada jugada para su canal de streaming, "Más Que TV".

En el clip, la exconductora infantil finge una llamada urgente con su productor, Peter Fajardo, mostrando sorpresa desde el primer momento. Desde los primeros segundos, el video logra enganchar y despertar curiosidad.

"¿Qué? No lo creo. ¿No van más? Ah, no, no, no. Tengo que hacer una llamada urgente", dice, generando expectativa entre sus seguidores.

Con su característico estilo divertido, María Pía continuó con la escena y lanzó una propuesta que rápidamente se volvió viral. Su actuación fue clave para avivar los rumores y encender la conversación digital.

"Aló, Peter. ¿Ya viste? ¿Leíste el comunicado? ¿Qué dices? ¿Las jalamos? Perfecto. Me encanta cuando estamos de acuerdo. Tienes carta abierta para poder negociar. Y como dicen en las redes, ahí, muéstrales un cheque en blanco, que pongan el monto que quieran, pero que vengan al canal las tres, porque obvio, yo me quiero jalar a todos. Todos tienen que estar en el canal", expresó.

@piacopellotiktok Se dice de miiii... 🎶 Solo me queda reír de todo lo que dicen sobre mí 🤣😅 De verdad que algunos comentarios me hacen el día 😂😂😂 Lo que sí es verdad es que @masqtvnetwork ♬ original sound - yogurt de vainilla

El video no solo despertó carcajadas, sino también una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron el sentido del humor de la influencer y otros empezaron a especular sobre una posible incorporación de las exintegrantes de Zaca TV a Más Que TV. María Pía no se quedó ahí y agregó más suspenso al mensaje.

"Ay, claro que sí. Es más, pensándolo bien nos jalamos a los otros dos. Claro. En Más Que TV, si te faltan cheques, te mando. Si te piden el doble, ofréceles el triple", comentó, aumentando la expectativa sobre lo que podría venir en su canal digital.

Para cerrar el clip, dejó una promesa que ilusionó a sus seguidores. Con un tono entusiasta, dejó en claro que se vienen novedades importantes para su plataforma.

"Me avisas cuando hayan firmado. Gracias. Más pronto de lo que se imaginan, Más Que TV con grandes sorpresas. Ay, ya me imagino su estreno", dijo antes de terminar con un breve baile al ritmo de la canción "Bonita", tema muy recordado por los fans del canal juvenil.

Zaca TV confirma la salida de tres de sus figuras

Horas antes del video de María Pía, Zaca TV había comunicado oficialmente la salida de Salandela, Miranda y Michelle del programa "Somos lo que Somos". La noticia causó gran impacto entre los seguidores, quienes no tardaron en expresar su sorpresa y apoyo a las tres jóvenes.

"Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido nada fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo lo que se embarquen", señaló el comunicado difundido en redes sociales.

El canal también informó que el programa entrará en una pausa antes de su segunda temporada. Así, dejó abierta la posibilidad de nuevos cambios y proyectos en su parrilla digital.

En conclusión, el video de María Pía Copello no solo sacó risas, sino que también avivó los rumores sobre el futuro de las exfiguras de Zaca TV. Mientras los seguidores esperan novedades, la influencer volvió a demostrar su olfato para el entretenimiento digital, manteniendo a su público atento y con grandes expectativas por lo que pueda venir en Más Que TV.