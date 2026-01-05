Brunella Torpoco y su 'Mix Chelero 4' alcanzan la cima del Top 50 Perú Tropical

El panorama musical en nuestro país tiene una reina este verano. Brunella Torpoco hace historia al liderar el Top 50 Perú Tropical. Su más reciente producción 'Mix Chelero 4' se convirtió en el himno de cada celebración, demostrando que su estilo único es el favorito del público este 2026.

'Mix Chelero 4' en el puesto número uno

Brunella Torpoco, la 'Dura de la Salsa', logró lo que pocos artistas consiguen en un mercado tan competitivo, posicionar un género híbrido en lo más alto de las listas de popularidad. Su reciente lanzamiento, 'Mix Chelero 4', no solo ha inundado las radios y discotecas del país, sino que oficialmente alcanzó el puesto número uno en el Top 50 Perú Tropical.

Este logro marca un hito en la carrera de Brunella Torpoco, quien ha sabido reinventarse sin perder la esencia de barrio que la caracteriza. El éxito radica en la destreza de la chalaca para versionar clásicos de la cumbia y el bolero con su imponente registro vocal.

"Gracias a todos por el apoyo incondicional a mi carrera musical y por hacer suyo 'Mix Chelero 4'. Esto es de ustedes, de la gente que canta conmigo y me acompaña siempre. Se vienen más producciones y más música para seguir disfrutando juntos", expresó Brunella Torpoco.

La chalaca lo logró de nuevo, cada lanzamiento se vuelve tendencia hasta alcanzar la cima de las listas. 'Mix Chelero 4' no solo encabeza los rankings, sino que se ha vuelto un sonido imprescindible en radios y plataformas digitales, consolidando a Brunella Torpoco como una de las figuras más vigentes y queridas de la industria.

Videoclip de 'Mix Chelero 4'

Desde su estreno, el videoclip de 'Mix Chelero 4' superó las 100 mil visualizaciones en YouTube hasta la fecha. Esta producción, que muestra a una Brunella Torpoco auténtica y cercana a sus seguidores, se mantiene firme en las tendencias musicales del Perú.

El mix incluye una selección de temas que apelan directamente a la nostalgia y al despecho, conectando emocionalmente con un público masivo. Este primer lugar ratifica el gran momento de Brunella Torpoco y su destreza para interpretar el sentir popular a través de canciones que tocan fibras reales y se disfrutan a coro.

De esta forma, con este primer lugar, Brunella Torpoco inició el 2026 en lo más alto y continúa consolidando su impacto con una propuesta que une generaciones. Con el 'Mix Chelero 4' dominando el ranking, la artista reafirmó su compromiso de seguir entregando música que conecte con todo el público.