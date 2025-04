Brunella Torpoco presenta "Mix Chelero 3" en Habla Kausa: "Es un temazo para sacar las chelas"

La cantante Brunella Torpoco es una de las artistas más queridas y pedidas de la salsa peruana, pero también viene interpretando temas en cumbia. Es así como la artista llegó al programa radial para presentar su tema 'Mix Chelero 3'.

En el programa de 'Habla Kausa', llegó la joven cantante Brunella Torpoco llegó como invitada especial para interpretar varios de sus éxitos musicales, pero sobre todo presentar su nuevo tema "Mix Chelero 3". Este sencillo es el primero que grabó en género de la cumbia a pedido de sus seguidores.

"Siempre lo canto en los conciertos, pero nunca he grabado y esta es la primera porque tengo bastante público de cumbia que me piden y ¿Quién soy yo para decir que no? hay que complacer. Le he puesto 'Mix Chelero 3' porque es un temazo que de por sí tienes que sacar tus chelas", expresó en la entrevista en vivo.