Yahaira Plasencia recuerda polémico episodio en la maletera y hace mea culpa: "Qué vergüenza"

Yahaira Plasencia volvió al centro de la conversación tras referirse al recordado "meme de la maletera". En el pódcast Café con la Chévez, la salsera reflexionó sobre ese episodio y su impacto en su imagen. En paralelo, su nombre reapareció por cuestionamientos legales sobre las garantías personales que obtuvo recientemente.

Yahaira Plasencia hace mea culpa por el "meme de la maletera"

El incidente ocurrió en abril de 2021, en plena pandemia, cuando la cantante celebró su cumpleaños en Cieneguilla pese a las restricciones. Al notar la presencia de autoridades, se ocultó en la maletera de un vehículo para evitar la intervención, pero fue descubierta, lo que generó fuerte exposición mediática y críticas.

A cinco años de ese episodio, Yahaira Plasencia optó por mirarlo con mayor distancia y autocrítica. En el pódcast, admitió que se trató de una mala decisión que hoy le genera vergüenza.

"Sí, son errores que uno con el tiempo dice: 'Qué vergüenza, qué te pasó Yahaira'", comentó, evidenciando una postura más madura frente a lo sucedido.

La artista también contó que, aunque en su momento la situación fue difícil por la presión mediática, actualmente puede tomarlo con humor. Incluso, reveló que su propio entorno cercano mantiene vivo el recuerdo del episodio.

"Mis hermanos me mandan el meme. Yo me río, ahora me río, pero en ese entonces, Dios mío, era una noticia. Yo me sentía la 'Reina del Sur'. Qué fuerte fue eso", agregó.

Con estas declaraciones, la cantante busca cerrar un capítulo que marcó su trayectoria, mostrando una evolución personal basada en el aprendizaje y la reflexión.

Abogado de Magaly cuestiona informe psicosocial presentado por Yahaira

En una reciente entrevista, el abogado de Magaly, puso en duda la validez del documento que permitió a Yahaira acceder a garantías. Según explicó, el informe psicosocial presentado no habría sido elaborado por una profesional en psicología, sino por una trabajadora social, lo que a su juicio invalida sus conclusiones.

"Esta trabajadora social ha concluido que (Yahaira) tiene ansiedad, afectación emocional, disminución en sus ánimos, estrés y una serie de cosas. Pero una trabajadora social no tiene ninguna herramienta, ni principio de idoneidad ni competencia profesional, para emitir un informe psicosocial", sostuvo el abogado, marcando distancia con el sustento técnico del documento.

Ugaz remarcó que este punto resulta clave, ya que la Prefectura habría tomado una decisión basándose en un informe que, desde su perspectiva, no cumple con los requisitos profesionales necesarios.

"Acá lo que sucede es que, en el caso de la señorita Yahaira ha ido una trabajadora social y le ha emitido un informe psicosocial, donde evidencia afectación psicológica. Eso es grave y, sin embargo, la Prefectura ha entendido que ese documento puede superar las excepciones como si estuviera en peligro su vida", sentenció.

En la misma línea, Magaly Medina no ocultó su postura crítica frente a la situación. Durante su programa, cuestionó el uso de este tipo de mecanismos en casos que, según ella, no representarían un riesgo real.

"Una Prefectura no es un consultorio psicológico... si son tan susceptibles, que se retiren del medio artístico, porque este medio es duro", expresó la periodista, generando nuevas reacciones en el ámbito mediático.

En conclusión, Yahaira Plasencia atraviesa un momento en el que su pasado y presente vuelven a cruzarse públicamente. Mientras reflexiona con mayor madurez sobre errores de su carrera, también enfrenta cuestionamientos legales que mantienen su nombre en el debate.