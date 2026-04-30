Patricio Parodi se pronuncia tras ser captado junto a Flavia López en Chiclayo: "Nos van a seguir viendo juntos"

Patricio Parodi volvió a captar la atención tras ser visto en una discoteca de Chiclayo junto a Flavia López, con quien ya había sido vinculado. Las imágenes, difundidas por América Hoy, generaron especulaciones, lo que llevó al integrante de Esto Es Guerra a aclarar su situación sentimental.

Parodi aclara su relación con Flavia López

Las cámaras del magazine de espectáculos registraron a Patricio Parodi y Flavia López compartiendo en una discoteca de Chiclayo durante el último fin de semana. En las imágenes también se aprecia la presencia de Rosángela Espinoza, lo que evidenciaría que no se trataba de una salida privada, sino de un encuentro grupal.

Frente a la difusión de este material, el también influencer explicó el contexto del viaje y descartó cualquier relación amorosa con López. Según indicó, ambos coincidieron en la celebración del cumpleaños de un amigo en común, junto a otros integrantes del entorno televisivo.

"Era cumpleaños de un amigo nuestro en común de acá de varios del programa que vive en Chiclayo fuimos una manchita que nos hospedamos en el mismo hotel", señaló, buscando precisar que se trató de una reunión entre amigos.

Asimismo, Parodi reiteró que actualmente se encuentra soltero y que mantiene una amistad con Flavia López, como con otras personas de su círculo. En ese sentido, cuestionó que cada vez que se le ve con una figura mediática surjan especulaciones sobre un romance.

"Yo siempre he dicho que somos amigos y nos van seguir viendo juntos nada más hemos estado también con otro grupo de amigos de allá también pero siempre que ven a dos personas mediáticas juntas las van a vincular. Más que por el viaje ha habido un distanciamiento por que se fue del programa pero nada que ver es una amiga, tengo muchas amigas", sostuvo.

Se pronuncia sobre la polémica entre Onelia Molina y Said Palao

En medio de este contexto, Patricio Parodi también fue consultado sobre la tensión que protagonizan Onelia Molina y Said Palao dentro de Esto es guerra. Como se recuerda, ambos han tenido cruces en el programa, en un ambiente que se ha visto influenciado por situaciones personales, incluyendo la polémica que rodea a Mario Irivarren.

Frente a ello, el capitán del equipo de los "Guerreros" optó por mantener una posición firme y separar los temas personales de la dinámica del reality. Para Parodi, lo que ocurre fuera de cámaras no debería interferir en el desempeño dentro del programa.

"Somos un equipo y al fin y al cabo los problemas personales que pueda tener cada uno, si es que lo tienen, es de la puerta para afuera", afirmó.

Sus declaraciones reflejan una intención de mantener la estabilidad del grupo y evitar que los conflictos externos afecten el rendimiento colectivo, especialmente en una etapa donde la competencia se intensifica.

En conclusión, Patricio Parodi aclaró que su vínculo con Flavia López es solo de amistad. Además, se pronunció sobre las tensiones en Esto Es Guerra y resaltó la importancia de separar lo personal de lo laboral, mientras mantiene el foco en su desempeño en el reality.