Laura Spoya sufre aparatoso accidente de tránsito en Surco y termina hospitalizada

Gran susto en la madrugada. Laura Spoya, exmiss Perú y actual conductora de televisión, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en Surco. La modelo perdió el control de su camioneta y terminó impactando contra un muro. Ahora se encuentra internada en una clínica local.

Laura Spoya sufre fuerte choque en Surco

La madrugada de este jueves 12 de febrero, Laura Spoya sufrió un aparatoso accidente en Surco al perder el control de su camioneta y chocar contra un muro en la avenida El Polo con La Encalada, alrededor de las 3:30 a. m. Tras el fuerte impacto, fue trasladada de emergencia a una clínica local, donde permanece en observación médica.

Laura Spoya vivió minutos de angustia luego de que su vehículo chocara contra una pared en Surco. La conductora del programa 'La Manada' manejaba una camioneta negra que terminó con daños visibles en la parte delantera. Las bolsas de aire se activaron, lo que ayudó a reducir el impacto.

La conductora de TV, Laura Spoya, protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en el distrito de Surco. La ex miss Perú perdió el control de su camioneta en horas de la madrugada. Tras lo ocurrido, fue trasladada de emergencia a una clínica.



— Exitosa Noticias (@exitosape) February 12, 2026

Según informó el periodista Jesús Verde, de Exitosa: "La modelo, Laura Spoya, estrelló su carro contra un muro en Surco. Ahora se encuentra internada en una clínica local. Parece que hubo celebración con su manada".

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores. Horas antes del accidente, Mario Irivarren había compartido en Instagram una imagen junto a Laura y otros amigos, donde se les veía disfrutando de bebidas. Hasta el momento, el chico reality no ha dado declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Laura Spoya había salido de fiesta. (Instagram)

Bajo observación médica

Tras el impacto, agentes de la Policía Nacional y miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para auxiliar a la conductora. Luego fue trasladada a una clínica cercana para recibir atención inmediata.

De acuerdo con el reporte policial preliminar, las causas del accidente aún se encuentran en investigación. No se descartan hipótesis como una falla mecánica, fatiga al volante o influencia del consumo de alcohol.

El vehículo impactó contra una pared cercana a un local de venta de autos. A pesar de los daños materiales, el sistema de seguridad del vehículo permitió que Laura fuera atendida rápidamente.

Por ahora, la exmiss Perú permanece bajo observación médica. No se ha detallado un parte oficial sobre su estado de salud, pero se sabe que está siendo monitoreada por especialistas.

La modelo y conductora Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica luego de protagonizar un accidente vehicular en Surco. Cámaras de seguridad registran el hecho, ocurrido la madrugada de hoy jueves 12 de febrero, cuando la camioneta negra en la que se... — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) February 12, 2026

En conclusión, el accidente de Laura Spoya ha generado gran preocupación en el mundo del espectáculo. La conductora, conocida por su presencia en televisión y redes sociales, atraviesa un momento delicado tras el fuerte choque en Surco. Mientras continúan las investigaciones para determinar qué ocurrió exactamente, sus seguidores esperan que todo no pase de un gran susto.