Laura Spoya llama en vivo a su exesposo Brian Rullan y él acepta ir a 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

Un momento inesperado se vivió durante la transmisión en vivo del pódcast 'La Manada', cuando Laura Spoya sorprendió a todos al llamar por teléfono a su exesposo, Brian Rullan, sin previo aviso. La situación generó tensión, risas y mucha expectativa entre los conductores y los oyentes.

Laura Spoya llama en vivo a Brian Rullan y lo invitan a 'La Manada'

En el pódcast 'La Manada', Laura Spoya llamó en vivo a su exesposo Brian Rullan sin previo aviso y dejó en claro desde el inicio que la llamada estaba saliendo al aire. Brian, al otro lado del teléfono, reaccionó con humor y se mostró relajado, lo que ayudó a que el ambiente no se tornara incómodo.

"Holi escúchame estás en vivo en el programa por si acaso. Mis amigos me han hecho llamarte en vivo. Gerardo te quiere decir algo, estás en vivo, por si acaso, estás en vivo", dijo Laura Spoya, mientras Brian Rullan se reía por la inesperada situación.

Tras la llamada, Gerardo Pe aprovechó el momento para lanzarle una propuesta directa a Brian. El conductor le preguntó si estaría dispuesto a visitar el set del programa y sentarse a conversar tranquilamente, sin polémicas ni malos ratos. La respuesta fue inmediata y dejó a todos sorprendidos, ya que Brian no dudó en aceptar la invitación.

"Oye escúchame acá la manada está muy interesada en tenerte de invitado, ¿tú crees que en algún momento de este año o estos meses o estos días puedas venir acá a sentarte y tener una conversación amena y nada funable?", preguntó Gerardo Pe. "Sí güey claro", respondió Brian Rullan.

Brian confirma que llegará pronto al Perú

Luego de su respuesta positiva, Mario Irivarren intervino para saber cuándo Brian estaría en el Perú. La respuesta emocionó a los conductores, pues su llegada sería en cuestión de días.

"¿Cuándo estás en Perú aproximadamente?", preguntó Mario Irivarren. "Yo llego la siguiente semana, güey", dijo Brian.

Mario no perdió el tiempo y dejó la invitación cerrada en vivo. Brian, fiel a su estilo relajado, lanzó una broma que provocó carcajadas.

"Listo, entonces siguiente semana, por favor no te pelees con Laura estos días para que pueda venir a sentarse acá", señaló. "Dile a ella, güey, no a mí", dijo entre risas.

Ante el comentario de su exesposo, Laura Spoya no dudó en responder con humor. Dejó claro que, pese a su separación, hoy mantienen una relación cordial y sin conflictos.

"Oye, bien mal hablado eres. Ya nos llevamos bien, bien mal hablado eres, vas a ver (Así te gustan que te hablen) Si, pero esas son cosas pasadas, ya somos amigos. Pórtate bien... Te invitaremos, vamos a tener una junta directa antes, donde voy a tener que alinear lo que no puedes decir", dijo Laura Spoya, marcando el tono amistoso que existe entre ambos en la actualidad.

En conclusión, la inesperada llamada de Laura Spoya a Brian Rullan se convirtió en uno de los momentos más comentados de La Manada. La buena disposición de ambos, las bromas y la confirmación de que Brian llegará pronto al Perú abrieron la puerta a una esperada visita al programa. Todo indica que este reencuentro frente a cámaras dará mucho que hablar.