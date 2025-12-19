José Zafra aclara su vínculo con Laura Spoya tras imágenes en su casa: "No tienen que escarbar algo que no hay"

Laura Spoya volvió al centro mediático tras ser captada en la vivienda del promotor José Zafra, lo que desató rumores de un posible romance. Ante la polémica, el empresario salió a aclarar públicamente su relación con la ex Miss Perú y negó un vínculo sentimental.

Empresario aclara su relación con Laura Spoya

José Zafra afrontó las cámaras del espacio de espectáculos y respondió de manera directa a las preguntas del reportero sobre su cercanía con Laura Spoya. El promotor de eventos descartó tajantemente cualquier tipo de romance y aseguró que ambos mantienen únicamente una relación amical dentro de un mismo círculo social.

"¿Tienes una relación con Laura Spoya?", le consultaron de frente. Zafra no dudó en responder: "No amigo, ya aclaramos todo. Es mi pata de mi círculo cercano y nada pues, ahí murió el tema", sentenció.

El empresario insistió en que no existe ningún motivo para ocultar algo que, según él, no ocurre. Además, recalcó que no hay un vínculo sentimental que justificaría tantas especulaciones.

"Tampoco tendríamos nada que ocultar. Yo creo que ya quedó clara la cosa", agregó. Sin embargo, el reportero insistió y le planteó otra posibilidad: "¿O eres su saliente, pero no hay nada oficial?". Ante ello, Zafra mantuvo su postura y respondió con firmeza: "Por eso pues, somos muy buenos amigos y ahí queda. Ya hemos explicado y no tienen por qué escarbar algo que no hay. Eso es básicamente...".

Sobre las prolongadas visitas de Laura Spoya a su vivienda, el promotor también fue claro. Explicó que su casa suele ser punto de reunión para varias personas de su entorno cercano y que la presencia de la modelo no tiene nada de extraordinario.

"Yo me reúno con un montón de gente en mi casa. No hay nada nuevo ahí", afirmó, restándole importancia a las imágenes difundidas.

Laura Spoya reafirma que está soltera

Antes de las declaraciones del empresario, Laura Spoya también decidió pronunciarse para aclarar su situación personal. La ex reina de belleza sostuvo que los encuentros captados por las cámaras se dieron en un contexto completamente amical y como parte de reuniones sociales con amigos en común.

"Seguro es cuando nos hemos juntado para parrillas con amigos. Todos somos patas, solamente somos amigos", expresó, descartando de forma directa cualquier posibilidad de romance con José Zafra.

Además, la conductora del pódcast La Manada fue enfática al señalar que no mantiene ninguna relación sentimental en la actualidad. "Yo no salgo con nadie, no hay nada, no tengo nada con nadie", reiteró, con la intención de cerrar definitivamente el tema y frenar las especulaciones.

Spoya dejó en claro que su vida personal no atraviesa ningún vínculo amoroso y que las interpretaciones surgidas a partir de las imágenes no reflejan la realidad. Sus declaraciones coincidieron con la versión brindada por Zafra, reforzando la idea de que entre ambos solo existe una amistad.

En conclusión, José Zafra y Laura Spoya aclararon los rumores tras la difusión de imágenes y negaron cualquier vínculo sentimental. Ambos aseguraron que mantienen una relación de amistad y que los encuentros fueron solo reuniones sociales.