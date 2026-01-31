Onelia Molina descarta casarse con Mario Irivarren: "Siento que soy muy chiquita"

La modelo y chica reality Onelia Molina habló claro sobre su relación con Mario Irivarren y dejó en evidencia que, aunque están muy enamorados, el matrimonio todavía no está en sus planes. La joven aseguró que vive un gran momento como pareja, pero considera que aún es pronto para pensar en boda.

Onelia Molina sobre su relación con Mario Irivarren

En una reciente entrevista con la web de América Entretenimiento, Onelia Molina contó cómo las últimas vacaciones que pasó junto a Mario Irivarren fueron clave para reforzar su vínculo. Mencionó que en su viaje, pudieron reconectar lejos de la rutina diaria y los compromisos laborales.

La modelo se mostró tranquila y sonriente al hablar del presente sentimental que atraviesa con el chico reality, destacando que ambos están enfocados en crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. Onelia explicó que este tiempo juntos les permitió reencontrarse como pareja y valorar más la relación que han construido. Según dijo, el descanso fue necesario para fortalecer su amor.

"Estamos muy tranquilos y felices. Hemos tenido unas vacaciones hermosas. Creo que era el tiempo que necesitábamos para nosotros. Hemos reconectado muchísimo más", expresó la integrante de reality, dejando claro que la relación atraviesa una etapa estable.

Además, resaltó que el crecimiento personal es algo que hoy los une más que nunca, ya que ambos están concentrados en sus propias metas. La chica reality demostró el cariño y respeto que siente por Mario Irivarren.

"Cada uno está en una etapa de crecimiento personal muy importante y me alegra mucho verlo crecer. Me hace feliz que ambos estemos creciendo", agregó.

¿Boda a la vista? Onelia responde sin rodeos

Pese a que muchos seguidores ya sueñan con verlos llegar al altar, Onelia fue sincera al descartar que exista una conversación seria sobre matrimonio. La modelo aseguró que no le gusta apresurar las cosas.

"(¿Por ahí han hablado de matrimonio, boda, algo?) Siempre me quieren casar. No, no va por ahí. Tenemos que crecer muchísimo", señaló con total naturalidad.

La joven explicó el matrimonio es algo que sí ve en su futuro. Sin embargo, considera que todavía no es el momento indicado para dar ese paso tan grande. Cabe recordar que Onelia Molina tiene 26 años, mientras que Mario Irivarren tiene 34. Para ella, su propia edad influye al momento de pensar en matrimonio.

"Al menos yo siento que soy muy chiquita. Yo sí me quiero casar, pero aún no. Tiempo al tiempo", afirmó, dejando claro que prefiere ir paso a paso.

31.01.26 | Onelia Molina descarta casarse con Mario Irivarren. Fuente: Web de América Entretenimiento

Onelia también indicó que no le gusta ponerse presión ni dejarse llevar por lo que digan los demás. Para ella, lo más importante es que la relación fluya de manera natural.

"Las cosas se van a ir dando, me imagino. Pero aún no está en mis planes casarme", dijo, poniendo fin a los rumores de una boda cercana.

En conclusión, aunque Onelia Molina y Mario Irivarren viven un buen momento sentimental y se muestran más unidos que nunca, la modelo dejó claro que el matrimonio tendrá que esperar. Por ahora, ambos prefieren disfrutar su relación, seguir creciendo y dejar que el tiempo marque el camino, sin apuros ni presiones externas.