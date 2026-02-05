Brian Rullan admite que quiso retomar su relación con Laura Spoya: "Puedo amar y no dar ningún paso"

El empresario Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya, admitió que sí intentó retomar su relación con la ex Miss Perú tras su separación. En una llamada en vivo con el pódcast de ShowPe, explicó que, luego de conversar y analizar lo vivido, ambos decidieron que lo mejor era mantener una relación de amistad.

Brian Rullan reconoce que quiso regresar con Laura Spoya

El empresario mexicano Brian Rullan sorprendió al hablar sin rodeos sobre su relación con Laura Spoya, madre de sus hijos. En una reciente llamada en vivo, reconoció que sí intentó retomar su matrimonio tras la separación, pero explicó que, luego de analizarlo con calma, ambos decidieron que lo mejor era quedar como amigos por el bienestar de sus hijos.

Las declaraciones se dieron durante una conversación con el pódcast "Eso Háblalo" de ShowPe. Allí Brian hizo una especie de catarsis y contó cómo vive hoy esta nueva etapa personal, lejos de la polémica y priorizando el bienestar de su familia.

Como se recuerda, en mayo de 2025 Laura Spoya anunció públicamente el fin de su matrimonio. En ese momento, la conductora se mostró muy afectada y reconoció que atravesaba un proceso complicado, sobre todo por la exposición mediática que tuvo la separación.

"Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, nunca es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil cuando estás en proceso de separación", expresó Laura en su momento, dejando ver lo difícil que fue tomar esa decisión.

El intento por salvar el matrimonio

Durante la entrevista, Brian Rullan fue claro al señalar que sí hubo un intento real por reconciliarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que volver como pareja no era lo más sano para ninguno de los dos.

"Yo intenté mucho, pero las cosas no se dieron. Yo honestamente prefiero tener una amistad. Han pasado muchas cosas que ustedes han visto. Muchas cosas solo yo he visto y eso ha dificultado que haya algo amoroso", afirmó el empresario.

Rullan explicó que, tras convivir y conversar, entendieron que forzar una relación podía traer más problemas que soluciones. Aun así, no ocultó que el cariño por Laura sigue presente.

"Obviamente la amo, pero yo también te puedo amar y no dar ningún otro paso para ninguna otra cosa, quiero ser su amigo", confesó, dejando en claro que el amor no siempre significa volver a estar juntos.

El empresario también reflexionó sobre el impacto que los conflictos pueden tener en los hijos. Fue enfático en señalar que eso fue clave para tomar distancia de una posible reconciliación.

"Llega un punto en que te pones a reflexionar y no llegas a nada no teniendo una amistad, porque al fin del día no sufre ella y no sufro yo, sufren los hijos, sufre la familia", agregó.

Prioriza paz y estabilidad para sus hijos

En la parte final de la llamada, Brian Rullan aseguró que hoy está enfocado en vivir con más tranquilidad y en darle estabilidad emocional a sus hijos. Según contó, su principal objetivo es mantener una relación sana con Laura Spoya, basada en el respeto y la comunicación.

"Yo siempre, de mi parte, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que haya paz, tranquilidad y haya una buena amistad para los niños, que al fin del día a mí es lo único que me importa", sostuvo.

En conclusión, Brian Rullan confesó que aún ama e intentó volver con Laura Spoya, hoy ambos prefieren seguir caminos separados. La prioridad ahora es criar a sus hijos en un ambiente tranquilo, lejos de peleas y escándalos, apostando por una amistad que les permita llevar una mejor relación familiar.