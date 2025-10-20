Natalia Salas conmueve al confesar que el cáncer volvió en una de sus vértebras: "Voy a luchar siempre"

Con mucha valentía y entereza, Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al revelar que el cáncer que enfrentó hace tres años ha regresado, esta vez en una de sus vértebras. La actriz compartió la noticia el mismo Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con un mensaje lleno de esperanza y reflexión que conmovió en redes.

Natalia Salas anuncia que el cáncer volvió a su vida

La querida actriz Natalia Salas volvió a emocionar a todos sus seguidores al revelar que el cáncer que superó hace tres años ha regresado, esta vez en una de sus vértebras. La noticia la dio el mismo Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con un mensaje lleno de esperanza, fe y valentía.

En su cuenta oficial de Instagram, la recordada 'Andrea' de "Al fondo hay sitio" contó con total sinceridad que el último mes fue muy duro para ella y su familia. La actriz acompañó el mensaje con un video.

"El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras", escribió.

Sus palabras generaron una ola de apoyo en redes sociales, donde sus fans y colegas le enviaron mensajes de fuerza y admiración por la manera en que afronta esta nueva etapa de su vida. Natalia explicó que los exámenes médicos permitieron detectar a tiempo la enfermedad, por lo que ya inició su tratamiento. La actriz señaló que esta vez ha tenido que hacer una pausa en su carrera para concentrarse en su salud.

"En el lapso de tres semanas tenía biopsia, resultados, radiocirugías, tratamiento antihormonal y la programación de una cirugía para retirar los ovarios y trompas", detalló. "He tenido que dejar proyectos porque el huequito en la vértebra es peligroso", reveló con total honestidad.

A pesar de los efectos del tratamiento, Natalia mantiene su buen ánimo. La actriz muestra fortaleza y fe frente a esta etapa de su vida.

"La nueva medicación es una bomba. Me tiene con cansancio fuerte y sueño. Estoy dándole espacio a mi cuerpo para acostumbrarse", contó. Y con optimismo agregó: "Gracias a Dios es una única lesión. Gracias a Dios lo encontré antes que me duela o algo".

Con su característico sentido del humor, Natalia también reconoció que sintió miedo al recibir la noticia. Además, envió un mensaje a todas las mujeres para que no descuiden sus controles médicos

"Me asusté al inicio, porque la teta me la puedo sacar, pero la vértebra no. Leí mucho y pregunté más a mis doctores. Hoy sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre", expresó, dejando ver su valentía y fe. "No se pierdan sus controles. No dejen de chequearse. No normalicen los dolores", escribió, alentando a la prevención.

El apoyo de su novio y amigos del medio

Su pareja y futuro esposo, Sergio Coloma, no dudó en dedicarle unas palabras llenas de amor y admiración. Otras figuras del espectáculo también se sumaron al mensaje de aliento.

"Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación son admirables. ¡Siempre juntos y de la mano ante todo!", escribió en sus redes sociales. Anahí de Cárdenas comentó: "Te amo poderosa. Estás siempre bien, siempre sana. Decretando", mientras María Pía Copello le escribió: "Eres una mujer muy fuerte, todo va a salir muy bien, ya verás".

Novio de Natalia Salas y figuras del espectáculo le mandan apoyo. (Instagram)

En conclusión, Natalia Salas confesó que el cáncer regresa a su vida, esta vez en una de sus vértebras. Su historia conmovió a sus seguidores. La actriz afirma que sabe que estará bien y que luchará siempre, convencida de que saldrá adelante, recordando la importancia de la prevención y de no rendirse ante la adversidad.