Adrián Bello sorprende al revelar que lleva casi 13 años con Bruno Ascenzo: "No sé cómo lo hemos logrado"

En tiempos donde las relaciones en la farándula suelen ser cortas y llenas de rumores, Adrián Bello dio una noticia que sorprendió a muchos. El cantante contó que lleva casi 13 años de relación con Bruno Ascenzo y habló con total sinceridad sobre su historia de amor.

Adrián Bello tiene casi 13 años de relación con Bruno Ascenzo

A pocos días de San Valentín, Adrián Bello sorprendió al contar que lleva casi 13 años de relación con Bruno Ascenzo. El cantante habló con cariño sobre su historia y confesó que ni él mismo sabe cómo han logrado mantenerse juntos tanto tiempo.

En medio de los preparativos de su próximo concierto, el artista recordó que su relación es una de las más largas del espectáculo peruano. Prometió que en el show revelará más detalles de su experiencia en el amor.

En una entrevista con "Más Espectáculos", Adrián Bello no ocultó su emoción al hablar de su relación con Bruno Ascenzo. Lejos de polémicas, ambos han construido una historia estable que comenzó hace más de una década y que hoy sigue firme.

"Tenemos casi 13 años. No sé cómo lo hemos logrado, pero de esos detalles vamos a hablar en el concierto. Pero sí, vamos a hablar un poco de eso en el concierto. De lo poco que sé y de lo poco que creo que sabe todo el mundo, pero de cómo lo logramos es un misterio", dijo el cantante.

Con esas palabras dejó claro que no hay una fórmula mágica, pero sí una experiencia que quiere compartir con su público. Para él, el amor también se aprende y se construye día a día.

Italia, trabajo y un concierto especial por San Valentín

La pareja acaba de regresar de un viaje a Italia. Aunque fue una salida que necesitaban como descanso, también estuvo marcada por el trabajo de Bruno, quien grababa escenas de la película de "La Tribu".

"Muy bien, muy bonito todo. Nos fuimos un viajecito de vacaciones que necesitábamos y bueno, también de chamba. Él está grabando la película de 'La Tribu' y empiezan en la tercera, me parece la tercera temporada de la obra y están ya terminando de grabar la película. Él tenía que grabar, de hecho, en Italia parte de la película de 'La Tribu'", confesó.

Adrián Bello reveló que aprovechó su visita a Italia para tomar fotos y apoyar a su pareja Bruno Ascenzo. Aseguró que la experiencia fue muy linda.

"Yo sí me fui un poco... más de vacaciones, pero aproveché, yo soy fotógrafo también, entonces aproveché para tomar fotos en el rodaje y tal, y apoyarlos un poco en lo que podía, pero ha sido muy lindo también ver el proceso allá de cómo graban en Italia", contó Adrián.

Además del viaje, el cantante prepara un concierto especial por San Valentín junto a Gisela Ponce de León y Abril Zignago. El artista expresó su admiración por ambas.

"Por ahora ellas dos, estoy viendo de cerrar ahí un par de invitados más. Estoy muy contento. Van a aportar muchísimo. Abril va a abrir el show. Es una de las primeras veces que ella toca en Lima y me entusiasma mucho que lo haga en un concierto mío y poder escucharla. Y Gisela, que es una capa increíble, que a todos admiramos mucho, así que estamos muy felices", señaló.

En este espectáculo, Adrián quiere hablar del amor desde su propia experiencia. Confesó que el show tendrá pantallas donde proyectarán una historia de amor musicalizada a través de temas musicales.

"El show se presta justamente para yo contarles un poco de lo poco que puedo haber aprendido del amor y desenredar juntos qué diablos significa querer a alguien. Entonces, va a ser un concierto con una propuesta interesante. El lugar tiene estas pantallas en las que vamos a proyectar una historia de amor y vamos a desengranarla a través de las canciones a lo largo de la noche", explicó.

En conclusión, Adrián Bello y Bruno Ascenzo celebran casi 13 años de relación con trabajo, viajes y proyectos juntos. Y ahora, el cantante aprovechará el escenario para compartir lo que ha aprendido sobre el amor, demostrando que en la farándula también hay historias que duran.