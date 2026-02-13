Pamela López responde a Dayron Martín tras confesar amorío: "Fue algo de momento"

Desde hace semanas, Dayron Martín sigue afirmando que tuvo algo con Pamela López muchos años atrás cuando aún tenía una relación con la madre de su hija, Anelhí Arias. Es así como ahora, la influencer salió a responder nuevamente y señala que fue algo de 'momento'.

¿Pamela López aceptó que tuvo algo con Dayron Martín?

La influencer Pamela López se hizo un baño de florecimiento para San Valentín y respondió algunas preguntas del programa 'Amor y Fuego'. Es así como aceptó que conoció a Dayron Martín hace muchos años atrás y que según ella, él se encontraba separado. Además, lo acusa de que tenía varias relaciones en Trujillo.

"Yo solo te puedo decir una cosa, el señor Dayron Martín que si bien es cierto lo conocí hace muchos años en el 2007 o 2008, él se encontraba separado y él tenía una relación, ojo Anelhí porque estas tirando tu baraja equivocadamente. Él tenía una relación en Trujillo, y no una, muchas relaciones. Tengo personas cercanas que sí quieren contar", expresó.

Además, luego la ex de Christian Cueva parece aceptar que tuvo algo con el salsero, pero no como lo indica él. Ahora, señala que ninguna de sus acusaciones le afectan y le envía a Anelhí Arias a que investigue bien.

"Fue algo de momento, no fue choque y fuga, no fue eso. Yo sé cómo se dieron las cosas con Dayron, yo lo conocí fue hace muchos años y no tengo más que decir. El resto no me afecta, al contrario investiguen bien", declaró.

¿Qué dijo Dayron Martín?

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Dayron Martín que se encontraba con su abogado en una notaria, donde reveló que respondió la carta notarial de Pamela López. Es así como el salsero deja en claro que jamás dijo que tuvieron una relación sentimental, sino que fue algo ocasional y nada formal.

"Yo dije 'fueron cosas fugaces' y ella pone en su carta notarial que yo dije 'relación sentimental', en ningún momento dije eso. Cosas fugaces, sí, que tuvimos algo, pero nada formal, nada serio. Fueron cosas esporádicas, es lo mismo que me mantengo diciendo", expresó.

De esta manera, Dayron Martín sigue señalando que sí llegó a tener algo con Pamela López, y ahora, la influencer salió a responder diciendo que fue algo solo de momento y que no habría sucedido las cosas como lo menciona el salsero. Incluso, señaló que el cantante habría estado separado en aquel momento.